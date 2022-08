Mercato - Manchester United : Erik Ten Hag ferme la porte au PSG pour Rashford

Le Néerlandais s'est montré ferme concernant l'avenir de son attaquant. Il a confirmé la présence de Cristiano Ronaldo et la nécessité de gagner.

La piste Marcus Rashford au PSG prend du plomb dans l'aile. En fin de contrat en juin 2023 et après une saison ratée chez les Red Devils, l'international anglais fait bel et bien partie des plans du nouvel entraîneur mancunien, Erik Ten Hag. Ce jeudi, L'Equipe et RMC indiquaient que Marcus Rashford est le joueur ciblé par le club de la capitale pour se renforcer en attaque.

"Rashford est dans nos plans"

Pour rappel, Christophe Galtier a indiqué attendre le renfort d'un attaquant, dont le profil n'a pas été mentionné, avant la fin du mercato estival. A la veille de la rencontre face à Brentford, Erik Ten Hag a tué la rumeur Marcus Rashford dans l'oeuf. Le Néerlandais a fermé la porte à un éventuel départ de l'international anglais au Paris Saint-Germain.

"Il est très important pour nous comme vous avez pu le voir, et je suis très heureux avec lui depuis mon premier jour ici. Je ne veux pas le perdre, il est dans nos plans, et il va rester à Manchester United", a avoué l'entraîneur des Red Devils. Erik Ten Hag a donné des nouvelles de Cristiano Ronaldo, remplaçant face à Brighton le week-end dernier, qui pourrait être titulaire face à Brentford ce samedi.

"Nous avons appris beaucoup de choses de la défaite"

"Cristiano Ronaldo a fait une bonne semaine d'entraînement et il a fait deux demi-matchs. Pour le onze de départ, on verra demain. Ma décision, je la garde (...) Est-ce que l'équipe sera meilleure à la fin du mercato ? Il le faut et j'en suis convaincu. Je pense que nous coopérons très bien avec les dirigeants pour les transferts. Est-ce que nous sommes sur le même longueur d'onde ? Oui", a déclaré le Néerlandais.

Ten Hag fixe l'objectif de Manchester United après la défaite face à Brighton

Erik Ten Hag espère rebondir après la défaite contre Brighton : "Ce que je fais toujours après chaque match : j'analyse le match, ce qui a bien marché, ce qui n'a pas marché, ce que nous pouvons améliorer, ce que nous devons améliorer et nous disons aux joueurs et leur montrons comment s'améliorer pour trouver des solutions. Nous avons appris beaucoup de choses de la défaite, mais je pense que c'est normal quand vous commencez la saison, vous faites des erreurs".

"Le football est un sport d'erreurs. Nous savons que nous devons nous améliorer sur de nombreux points, c'est clair. Il y a toujours de la pression, mais j'ai de l'expérience. Je sais que nous devons gagner chaque match, je sais que tout le monde s'attend à ce que Manchester United gagne chaque match. Tout ce que je peux faire, c'est préparer l'équipe aussi bien que possible", a conclu l'entraîneur de Manchester United