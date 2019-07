Mercato - Manchester United : David De Gea proche de prolonger avec un contrat record

Le gardien de but est proche de signer un nouveau contrat avec Manchester United. L'Espagnol pourrait devenir le mieux payé au monde à son poste.

Alors que le contrat du gardien de 28 se termine en juin 2020, Ole Gunnar Solskjaer espère que David de Gea acceptera son nouveau contrat avec . Selon la presse anglaise, le portier espagnol serait bien sur le point de prolonger avec un salaire record de 420 000€ par semaine.

En conférence de presse ce mardi, le manager de United, Solskjaer, s'est exprimé sur l'avenir de De Gea. "Espérons que nous pourrons convenir d'un nouveau contrat avec David, a-t-il déclaré via le Evening Standard. Ce sera au club et à David de l'annoncer"

Le gardien de but avait rejoint Manchester United en provenance de l' en 2011 et a ensuite remporté un titre de , une , une et trois Community Shields et une lors de la saison 2016-17.

Le portier a disputé 362 apparitions au total sous les couleurs des Red Devils, bien qu'il ait été tout proche de partir au en 2015. David De Gea a egalement 39 sélections pour l' , après avoir été membre de la Roja pendant les deux dernières Coupes du Monde et à l'Euro 2016.

Solskjaer, dont l'équipe est opposée à lors d'un match amical mercredi, a déclaré que tout son effectif était impatient de débuter le match d'ouverture en Premier League contre le 11 août prochain. "Nous allons avoir une équipe solide avec des joueurs qui veulent tout donner mais il y a toujours des rumeurs et des spéculations à propos des joueurs de Man United" a expliqué le manager des Red Devils.