Mercato - Manchester United confirme la signature d'Ighalo jusqu'en janvier 2021

Prêté par le Shangai Shenhua aux Red Devils, l'attaquant a vu l'accord prolongé pour six mois supplémentaires.

a confirmé la prolongation du prêt d'Odion Ighalo, qui lui permettra de rester au club jusqu'en janvier 2021. L'attaquant est arrivé du club de Super League chinoise Shanghai Shenhua dans le cadre d'un prêt lors du dernier jour du mercato de janvier, afin de pallier la longue absence de Marcus Rashford.

Le Nigérian, qui a déjà joué en sous les couleurs de , a impressionné par ses huit apparitions avant l'interruption et le report du football qui en a résulté - marquant quatre buts en trois titularisations - et le club a tenu à prolonger son prêt jusqu'à la fin de l'année.

Les discussions avec Shenhua ont été prolongées, le club chinois souhaitant retrouver son attaquant pour le début de la saison de Super League. Cependant, après des semaines de négociations, les deux clubs ont convenu d'un accord qui prévoit qu'Ighalo restera à Old Trafford en prêt jusqu'à la fin janvier 2021.

United a déjà dû payer à Shenhua des frais de prêt pour la période initiale de cinq mois et il est entendu que l'équipe chinoise recevra un autre paiement des Red Devils pour la période prolongée.

Bien qu'il n'y ait pas eu de discussions pour garder le joueur de 30 ans au club de manière définitive, Solskjaer a tenu dès le début à avoir Ighalo dans son équipe pour la fin de la saison.

"C'est un rêve pour lui et j'espère qu'il pourra finir ce qu'il a commencé, avec un trophée pour nous", a déclaré Solskjaer à MUTV.

La Premier League doit reprendre le 17 juin et Solskjaer devrait disposer d'une équipe en pleine forme. Les absents de longue date, Rashford et Paul Pogba, ont tous deux achevé leur convalescence pendant le confinement.

La prolongation du prêt d'Ighalo signifie qu'il y aura une lutte pour les places d'attaquants et de milieux de terrain, et c'est un dilemme que Solskjaer est impatient d'avoir. "Tout le monde est de bonne humeur et nous nous sommes divisés en groupes, donc nous travaillons à quatre ou cinq ensemble, et ils ont vraiment bien travaillé. Jusqu'à présent, c'est bien", a poursuivi le technicien norvégien.