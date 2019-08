Mercato - Manchester United : Chris Smalling vers l'AS Rome

Chris Smalling va découvrir un nouveau championnat à 29 ans. Le défenseur central de serait en effet sur le point de rejoindre l'AS Rome en .

Les Giallorossi recherchaient un renfort défensif avant la fin du mercato et seraient tombés d'accord avec les dirigeants des Red Devils pour le prêt payant (trois millions d'euros) de l'international anglais. Il n'y aurait pas d'option d'achat dans cette opération.

Chris Smalling to from Man United, here we go! Total agreement for a simple loan (€3M to Man Utd) without buy option. The player has accepted. #MUFC #Roma #transfers