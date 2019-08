Mercato - Manchester United : Chris Smalling file à l'AS Rome, Matteo Darmian va rejoindre Parme

Si le marché anglais est fermé depuis trois semaines, les départs sont encore autorisés de l'autre côté de la Manche. À cette occasion, en profite pour se séparer de Chris Smalling et de Matteo Darmian.

Le premier cité est arrivé à l'AS Rome pour s'engager sous la forme d'un prêt payant avec les Giallorossi. Le défenseur anglais a passé sa visite médicale avant de signer son contrat.

Chris Smalling a disputé 323 matches toutes compétitions confondues avec les Red Devils. Il était devenu remplaçant depuis l'arrivée d'Harry Maguire, en provenance de Leicester.

Chris Smalling has arrived in Rome and completed a medical... #ASRoma pic.twitter.com/AH5SN1g0cf