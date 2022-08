Mercato - Manchester United : Casemiro envoi un message à Cristiano Ronaldo

Le milieu de terrain international brésilien a quitté le Real Madrid, désireux de relever un nouveau défi en Angleterre.

Casemiro se dit "excité" à l'idée de retrouver son ancien coéquipier du Real Madrid, Cristiano Ronaldo, à Manchester United. Le Brésilien a signé pour plus de 70 millions d'euros à Old Trafford, après neuf années de succès du côté de Santiago Bernabeu, au cours desquelles il a disputé plus de 300 matches et remporté 18 trophées.

"Je veux jouer avec CR7"

Casemiro espère que le quintuple Ballon d'Or restera à Old Trafford assez longtemps pour que les deux hommes puissent remporter d'autres succès ensemble en Angleterre. Les questions continuent de se poser quant à savoir si Cristiano Ronaldo sera un joueur mancunien au terme du mercato estival, alors qu'il fait pression pour quitter le club.

Son faible temps de jeu lors de la victoire des Red Devils face à Liverpool ne vont rien arranger aux rumeurs de départ mais Casemiro est confiant et est impatient de travailler à nouveau avec l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Le milieu de terrain sud-américain a déclaré lors de sa conférence de presse d'adieu dans la capitale espagnole : "Je vais à United, une des plus grandes équipes du monde qui rivalise avec la grandeur de Madrid".

"J'espère que Cristiano restera"

"Je n'ai pas parlé à Cristiano Ronaldo, mais je veux jouer avec lui. Je suis très excité à l'idée de travailler avec lui. J'espère qu'il restera. C'est l'un des meilleurs au monde", a avoué l'ancien du FC Porto. L'international brésilien de 30 ans est avec les Merengue depuis 2013 mais a réfuté toute suggestion qu'il part pour des raisons monétaires, avec un nouveau départ simplement recherché après avoir réalisé plus que ce dont il aurait pu rêver en Espagne.

Expliquant les raisons de sa rupture des liens avec le Real, Casemiro a déclaré : "Quand vous prenez une grande décision dans votre vie, c'est toujours important. Après avoir remporté la Ligue des champions, j'ai dit à mon représentant que je pensais terminer mon cycle au Real Madrid. Après les vacances, j'ai eu le même sentiment. Je suis le plus heureux du monde et je pense que l'histoire a été écrite".

"Je suis à la recherche de nouveaux défis, de nouveaux objectifs. Pour essayer une culture et un club différents. Je n'ai rien gagné là-bas et je veux aider l'équipe comme je l'ai fait ici. Je suis plein d'espoir. J'avais le sentiment que le cycle était terminé. La Premier League est une compétition que j'aime et je voulais y jouer. J'avais besoin d'un changement. Les gens qui pensent que je pars pour l'argent ne me connaissent pas. Si c'était pour l'argent, je serais parti il y a des années. Le club a été bon pour moi et je pars pour finir mon cycle", a conclu le Brésilien.