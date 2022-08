Mercato - Manchester United : Benjamin Sesko rejoint le RB Leipzig pour 24 millions d'euros

L'attaquant slovène s'est mis d'accord pour rejoindre le club allemand, avec un contrat qui débutera l'été prochain.

Benjamin Sesko, cible de Manchester United, a rejoint le RB Leipzig pour un montant de 24 millions d'euros. L'attaquant de 19 ans, qui a attiré l'attention du Red Bull Salzbourg, rejoindra le club de Bundesliga la saison prochaine. Sesko a signé un contrat de cinq ans avec Leizpig, devenant ainsi le dernier joueur à quitter Salzbourg.

L'adolescent a marqué 12 buts en 39 matches pour Salzbourg et ses performances ont suscité des spéculations quant à un éventuel transfert à Manchester United. Mais l'équipe d'Erik ten Hag vient de subir un nouveau coup dur sur le marché des transferts. Les Red Devils ne pourront pas compter sur le renfort de la pépite slovène.

"Des rumeurs sans aucun fondement"

Benjamin Sesko s'est exprimé sur son transfert à Leipzig : "J'ai lu et entendu tellement de choses sur moi ces dernières semaines, et beaucoup d'entre elles n'avaient aucun fondement dans la réalité. Afin de mettre un terme aux spéculations et de me concentrer pleinement sur mes tâches ici au FC Red Bull Salzburg, il était important pour moi d'organiser déjà les prochaines étapes de ma carrière".

"Je voulais être au clair le plus tôt possible sur la voie à suivre. Absolument rien n'a changé pour moi personnellement par ailleurs, et je continuerai à tout donner pour le FC Red Bull Salzbourg car nous avons beaucoup de projets cette saison", a ajouté l'attaquant du RB Salzbourg.

La révolution United tuée dans l'oeuf

GOAL a rapporté que Sesko était devenu une cible de choix pour United, qui cherche à renforcer ses rangs offensifs pour la campagne 2022-23. Cependant, les Red Devils devront désormais se concentrer sur des options alternatives après avoir été battus pour la signature du Slovène, la révolution estivale de Ten Hag ne s'étant pas déroulée comme il l'aurait espéré.

Christian Eriksen, Tyrell Malacia et Lisandro Martinez ont été les seuls nouveaux visages à franchir les portes d'Old Trafford jusqu'à présent, et une longue quête pour la signature de Frenkie de Jong (Barcelone) risquerait également de s'avérer infructueuse. Manchester United travaille actuellement sur des accords pour le milieu de terrain de la Juventus Adrien Rabiot et l'ancien attaquant de West Ham Marko Arnautovic, mais il a été suggéré que les responsables du club sont maintenant dans un état de panique après la défaite du week-end contre Brighton.