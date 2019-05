Mercato - Manchester United : Alexis Sanchez vers l'Italie ?

L'ailier chilien, en difficulté à Old Trafford, pourrait quitter le club cet été. Il pourrait retourner en Italie, où il a plusieurs touches.

Arrivé à en janvier 2018 en provenance d' (alors qu'Henrik Mkhitaryan faisait le chemin inverse), Alexis Sanchez n'est pas parvenu à s'imposer sous le maillot des Red Devils. En une saison et demie, il n'a inscrit que cinq buts et n'est plus considéré comme un titulaire par Ole Gunnar Solskjaer.

Joueur le mieux payé de depuis, le Chilien serait donc poussé vers la sortie par ses dirigeants, qui envisagent de renouveler leur effectif après une saison particulièrement compliquée. L'objectif sera aussi de faire des économies sur la masse salariale, alors que le club n'est pas parvenu à se qualifier pour la prochaine . Un échec pour lequel le joueur avait tenu à s'excuser auprès des supporters après le dernier match perdu à domicile contre Cardiff (0-2).

Sa volonté ? Rejouer la Ligue des champions

Selon la chaîne italienne Sky, l'agent du Mancunien, Fernando Felicevich, aurait eu un rendez-vous avec les directeurs sportifs de la et de l'Inter afin de discuter d'un possible transfert cet été. Deux clubs dans lesquels il pourrait retrouver la C1 - au contraire de ses actuels coéquipiers en - puisque la Juventus est déjà qualifiée et que l'Inter pourrait l'être, en fonction des résultats de la dernière journée.

Formé au , Alexis Sanchez avait fait ses débuts en Europe du côté de la , sous les couleurs de l' entre 2008 et 2011 avant de rejoindre les Blaugrana. Un championnat dans lequel l'international chilien (124 sélections, 41 buts) pourrait donc poursuivre sa carrière.