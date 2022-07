Mercato - Manchester City - PSG : Pep Guardiola réagit à la rumeur d'un échange incluant Neymar

Le Brésilien pourrait rejoindre l'Etihad Stadium cet été dans le cadre d'un échange avec un Cityzen, son club actuel étant ouvert à une vente.

Alors que tout semblait être rentré dans l'ordre depuis la nomination de Christophe Galtier, l'avenir de Neymar est de retour sur la table. En effet, Le Parisien et RMC Sport affirment que l'international brésilien a été proposé à Manchester City dans le cadre d'un échange avec Bernardo Silva, qui a été refusé par le club anglais.

"Je suis désolé pour Neymar"

Pep Guardiola a répondu aux rumeurs de transfert de Neymar à Manchester City, tout en décrivant la star du Paris Saint-Germain comme un "joueur incroyable". GOAL a rapporté au début de l'été que le PSG est ouvert à la vente du Brésilien s'il reçoit une offre appropriée, et l'Etihad Stadium a été présenté comme sa prochaine destination la plus probable.

Manchester City a déjà ajouté Erling Haaland et Kalvin Phillips à ses rangs pour un montant combiné de 112 millions d'euros; mais Neymar coûterait probablement beaucoup plus cher étant donné son statut de joueur le plus cher du monde, et Pep Guardiola a insisté sur le fait qu'il n'est pas dans le viseur du champion d'Angleterre en titre.

"Laissez Neymar s'exprimer à Paris"

"Je suis vraiment désolé pour Le Parisien, mais ce n'est pas vrai", a déclaré Guardiola avant le match amical de pré-saison de son équipe contre le Club America jeudi. "Je suis désolé pour eux parce que les informations qu'ils ont reçues sont fausses. Neymar est un joueur incroyable et d'après mes informations, c'est un gars sympa. Laissez-le s'exprimer à Paris. Manchester City a acheté 150 joueurs chaque été, et ce n'est pas vrai. Je suis désolé pour Neymar, bien sûr."

Neymar ne se rendra peut-être pas à Manchester de sitôt, mais Guardiola est plus que satisfait de ses options après quelques opérations rapides sur le marché. Haaland et Phillips ont été rejoints dans l'équipe de Man City par l'attaquant argentin Julian Alvarez et le gardien remplaçant Stefan Ortega, et Guardiola est satisfait de ce qu'il a vu du quatuor jusqu'à présent.

Il n'attend pas trop d'eux trop tôt, comme il l'a ajouté lorsqu'il a été interrogé sur la façon dont les nouvelles recrues s'adaptent : "Pas à pas. Cela ne se fera pas en un ou deux jours. Nous ne pouvons pas mettre trop de pression sur ces joueurs. Nous devons leur trouver des maisons, des appartements à Manchester, et au cours des séances, ce que nous voulons qu'ils fassent augmentera. Les premières impressions de Julian, Kalvin, Erling et Stefan étaient vraiment bonnes - ils semblent être de bonnes personnes. Avoir de bonnes vibrations dans le vestiaire est plus important que la tactique."