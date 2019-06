Mercato - Manchester City : Isco intéresse Pep Guardiola

Le meneur de jeu du Real Madrid est la volonté de Pep Guardiola afin de succéder à David Silva, qui a annoncé son départ de Manchester City en 2020.

Après avoir déjà enregistré cinq nouvelles recrues, le moment est venu pour le Real Madrid de se séparer de ses indésirables. Beaucoup de joueurs sont sur le point de quitter le Bernabéu et parmi eux, il y a Isco, qui intéresse et particulièrement Pep Guardiola.

Selon Marca, l'entraîneur catalan voudrait s'offrir l'actuel numéro 22 des Merengue à Manchester City . Selon le technicien espagnol, il serait le successeur parfait de David Silva, qui a déjà annoncé ses adieux à City à la fin de la saison prochaine, après dix saisons passées au club.

80 M€ pour Isco ?

Le coût d'un transfert pour l'ancien milieu de terrain de Malaga serait de 80 millions d'euros, une somme dont le club Florentino Perez pourrait avoir besoin à la fois pour rester dans les clous du fair-play financier mais aussi pour pouvoir renflouer les caisses du club.

Manchester City aurait assez de ressources économiques pour satisfaire les exigences de Guardiola. Du côté d'Isco, qui vient de terminer une année plutôt difficile, un départ vers le vainqueur de la pourrait permettre de le relancer.

Depuis l'arrivée de Solari et de Zinedine Zidane au Real, Isco n'a plus eu sa place dans le onze madrilène. L'arrivée d'Eden Hazard et la possibilité venue d'un milieu de terrain comme Paul Pogba ne devrait pas arranger les choses pour l'international espagnol.

Dans l'idée, le joueur de 27 ans souhaite continuer sa carrière à Madrid mais un possible départ vers Manchester City pourrait le tenter.