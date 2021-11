Mercato : Manchester City invité à une offre pour Vlahovic

Le club de Manchester City pourrait s’offrir les services du buteur de la Fiorentina, Dusan Vlahovic, s’il se résout à mettre 80M€ sur la table. Les Eastlands seraient plutôt confiants par rapport au fait de pouvoir boucler ce recrutement, surtout que le joueur est enclin à venir après avoir décliné une proposition de contrat de la part de son club toscan. C’est ce que rapporte le quotidien The Sun.

Les dirigeants italiens se sont résolus à laisser filer leur goleador, mais ils sont déterminés à récupérer un maximum d’argent sur sa vente. Et ils peuvent être optimistes dans cette optique car leur sociétaire suscite aussi l’intérêt d’Arsenal.

Vlahovic comme alternative à Haaland

Vlahovic, qui a marqué 21 buts la saison dernière, a maintenu sa forme impressionnante durant l’exercice en cours, avec 15 réalisations en seulement 19 matchs joués. Il a également marqué six fois lors de ses dix premiers matchs avec la Serbie et souhaite franchir un palier en rejoignant un championnat plus huppé. Et la Premier League est sa destination préférentielle.

Au poste d’avant-centre, Manchester City a une priorité, en l’occurrence Erling Haaland. Mais il n’est pas sûr qu’ils parviennent à attirer le buteur norvégien dans leur effectif. C’est pourquoi ils commencent à envisager des plans B.

Vlahovic n’a pas la même cote que le Norvégien mais il incarne une alternative intéressante. En terme de salaire, il serait par exemple nettement moins couteux que l’avant-centre norvégien.