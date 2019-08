Mercato - Lyon : Jeff Reine-Adelaïde dans le viseur ?

Les Gones, en concurrence avec Monaco, auraient accéléré dans le dossier concernant le jeune milieu relayeur passé par Arsenal.

Buteur et passeur décisif samedi contre , Jeff Reine-Adelaïde risque de ne pas faire de vieux os du côté d'Angers. L'international espoirs, formé à , commence à être fortement courtisé en cette fin de mercato estival. D'ailleurs, Saïd Chabanne, son président, a confessé dans Jour de Foot au micro de Canal Plus qu'il "ferait tout pour le garder le plus longtemps possible" et "qu'aucun accord avec l'AS existe".

Forcément, un tel joueur ferait énormément de bien à Angers dans sa lutte pour le maintien cette saison, d'autant que le milieu de terrain relayeur semble désormais bien adapté à la , lui qui l'a rejoint à l'été 2018 pour avoir davantage de temps de jeu. D'ailleurs les cadors du championnat de ne s'y trompent pas. Alors qu'il était annoncé tout proche de l'AS Monaco ces derniers jours, selon les informations de L'Equipe, c'est maintenant l'Olympique Lyonnais qui aimerait le déloger d'Angers.

En effet, le quotidien français avance que les Gones souhaiteraient accélérer dans les négociations pour Jeff Reine-Adelaïde. Ce serait même bel et bien l'Olympique Lyonnais qui tiendrait la corde désormais pour s'attacher les services du milieu de terrain de 21 ans. Il serait suivi depuis longtemps par Florian Maurice, le responsable de la cellule recrutement de l'OL, auquel Juninho ferait une énorme confiance en cette fin de marché des transferts.

Le contact aurait été rétabli avec le joueur et avec Angers, pour un transfert qui pourrait s'avérer supérieur à 20 M€. Une somme qui n'effraye pas les Gones. Si le transfert n'est pas conclu avant, l'Olympique Lyonnais pourrait profiter de la venue d'Angers au Groupama Stadium ce vendredi lors de la deuxième journée de pour tenter de trouver un accord définitif avec le club breton et ainsi récupéré la pépite formée par les Gunners.

Polyvalent, Jeff Reine-Adelaïde, qui retrouverait à l'OL quatre de ses coéquipiers de l'équipe de France Espoirs (ndlr Aouar, Dembélé, Terrier et Tousart), peut jouer à la fois le poste de relayeur et celui d'ailier droit, même si possède déjà Bertrand Traoré et Maxwel Cornet. Courtisé par Monaco, le milieu de terrain formé à Arsenal donnerait sa préférence à l'OL, qui lui permettrait de découvrir la .