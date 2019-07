Mercato - Lyon : Fekir absent du groupe contre le Genoa, un départ se précise

En instance de départ, certainement vers le Betis Séville, Nabil Fekir n’a pas été intégré au groupe lyonnais pour le match amical contre le Genoa.

Le départ du fils prodigue se précise. Formé à l’Olympique Lyonnais, Nabil Fekir (26 ans) devrait, comme attendu, quitter son club de toujours lors de ce mercato estival. Comme nous vous l’expliquions récemment, un accord a été trouvé entre le champion du monde et le Betis Séville pour un contrat de 5 ans rémunéré à 7 millions d’euros l’année, même s’il faudra encore attendre que les dirigeants andalous réussissent à convaincre leurs homologues lyonnais.

Selon plusieurs sources, l’OL attend entre 20 et 25 millions d’euros pour libérer son joueur, à qui il ne reste qu’une seule année de contrat. À l’heure actuelle, le Betis se rapproche de plus en plus de cette somme et les négociations avancent. À tel point que celui que Neymar considère comme le meilleur joueur qu’il ait affronté en France n’a pas été retenu dans le groupe de Sylvinho pour la rencontre amicale prévue ce samedi (19h) face au .

Aulas ne va pas être content

Le transfert de Fekir vers le semble donc se confirmer, et cela ne risque pas de faire plaisir au président lyonnais, Jean-Michel Aulas, lequel estime que son poulain mérite une destination plus huppée. "Nabil mérite un club à sa dimension, et s’il ne le trouve pas, nous serons très heureux d’essayer de le prolonger", expliquait récemment le boss de l’OL, visiblement peu emballé par la piste andalouse, à nos confrères de RMC.

Il ne faut d'ailleurs pas exclure un départ de Fekir vers une grosse écurie européenne puisque, comme L'Équipe l'expliquait quelques jours auparavant, l'international français étudiera toutes les offres alléchantes qu'il recevra avant de dire oui au Betis. Les éventuels intéressés feraient mieux de s'activer...