Mercato - Lyon également intéressé par Kadewere (Le Havre) ?

Toujours en quête de renforts offensifs lors de ce mercato d'hiver, l'Olympique Lyonnais pourrait attirer l'actuel meilleur buteur de Ligue 2.

Alors que le dossier Karl Toko Ekambi pourrait bientôt être bouclé, l'OL s'intéresse à un autre joueur offensif avec Tino Kadewere, auteur de 18 buts en 20 matches de depuis le début de la saison avec .

Selon les informations de L'Equipe, une première offre de 7 millions d'euros plus bonus a été jugée insuffisante par le club normand. Pas de quoi effrayer les Rhodaniens, qui seraient désormais prêts à proposer un total autour de 15 millions d'euros pour recruter le buteur de 24 ans.

Les Lyonnais auraient également un avantage dans ce dossier, alors que plusieurs clubs anglais sont eux aussi sur le coup : l'intérêt du Havre pour le jeune Amine Gouiri, dont le prêt en Normandie pourrait donc être inclus dans la transaction.

Plusieurs questions demeurent toutefois. Tout d'abord, Gouiri souhaiterait rester à et aurait récemment repoussé une proposition de Nîmes. D'autre part, Le Havre souhaiterait conserver Kadewere en prêt jusqu'à la fin de la saison, avant de le laisser partir l'été prochain. De son côté, Lyon veut le voir arriver au plus vite, afin de pallier les graves blessures de Reine-Adelaïde et Depay.

Arrivé à l'été 2018 au Havre en provenance de contre 2 millions d'euros, Kadewere compte 46 apparitions sous le maillot normand pour un total de 24 buts.