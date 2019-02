Mercato - Luciano Acosta explique son transfert avorté au PSG : "Tout s'est terminé très vite"

Le milieu de terrain de DC United, proche de signer au PSG, a vécu une situation compliquée et a reconnu garder un "goût amer" de cet épisode.

Si le PSG a finalement pu engager le milieu de terrain tant attendu avec Leandro Paredes, recruté en provenance du Zénit, les dirigeants du club franciliens ont également voulu faire signer Luciano Acosta, le milieu de terrain offensif de DC United.

Alors qu'il était en France pour s'engager avec le PSG lors de la fin du mercato, les choses ne se sont passées comme il l'aurait voulu et il s'en est expliqué dans un entretien accordé à l'Equipe.

"Je crois que c’est parce que les deux clubs n’avaient pas réglé complètement la question du montant de mon transfert. Je ne sais pas grand-chose. Je n’ai pas non plus voulu poser beaucoup de questions. Mais la vérité, c’est que, oui, c’est une situation très frustrante pour moi", a-il indiqué.

Acosta aurait même dû passer ses tests médicaux jeudi, avant la fermeture du mercato hivernal en France, mais cela n'a pas pu être possible : "oui, j’étais à Clairefontaine mais, finalement, je n’ai pas passé la visite médicale. Les deux clubs ne s’étaient pas mis d’accord de toute façon. Si je n’ai pas signé au PSG, ce n’est donc pas à cause de raisons médicales, ni pour des raisons techniques non plus, comme cela s’est dit", a jugé le natif de Buenos Aires, qui n'a pas eu l'occasion de converser avec Thomas Tuchel.

"Je suis forcément déçu. Il me reste un goût amer de cet épisode. Je suis un peu triste de n’avoir pu signer dans un club comme Paris. C’était un rêve. Mais bon... Tout a commencé très vite et tout s’est terminé très vite", a conclu le joueur.