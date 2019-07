Mercato - L'OM sur Gary Medel (Besiktas) ?

D'après le site turc Aspor, l'Olympique de Marseille serait intéressé par la situation de l'international chilien qui aura bientôt 32 ans.

Remarqué lors de la dernière Copa America avec sa vive altercation contre Lionel Messi lors de la petite finale - (2-1), Gary Medel pourrait venir en . Selon le site truc Aspor, l' suivrait la situation du milieu de terrain chilien, qui évolue au .

Si pour l'instant aucun contact concret n'a été établi entre les deux parties, les dirigeants du club phocéen seraient tentés par le profil du joueur de 31 ans, capable d'évolue en défense centrale mais aussi au poste de milieu défensif.

Un remplaçant pour Strootman ?

Il pourrait ainsi venir remplacer Kevin Strootman après une première saison bien décevante à l'OM, malgré les 25 millions d'euros investis. L'international néerlandais est sur le départ, comme indiqué par le président Jacques-Henri Eyraud à l'Équipe.

Passé par l' et le notamment, Gary Medel est surtout reconnu pour ses faits d'arme avec son équipe nationale, la Roja. Il a notamment remporté deux Copa America en 2015 et 2016, aux côtés d'Arturo Vidal et d'Alexis Sanchez notamment.