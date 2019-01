Mercato - L'Olympique de Marseille et Mario Balotelli, ça brûle !

Les dirigeants phocéens auraient accéléré sur le dossier de l'attaquant de l'OGC Nice selon Sky Italia.

La fin d'un long feuilleton entamé il y a plus de six mois lors du mercato estival ? Selon Sky Italia, tous les feux seraient au vert du côté de l'Olympique de Marseille pour accueillir Mario Balotelli. En instance de départ à Nice, où il n'a marqué aucun but cette saison en 10 apparitions, l'attaquant italien devrait bien rebondir au Vélodrome.

Un salaire de deux millions d'euros ?

Afin de faire venir l'ancien buteur de Manchester City et de l'Inter Milan, l'OM serait prêt à lui offrir un salaire de deux millions d'euros étalés sur six mois. Précision importante : le club phocéen ne devrait pas débourser d'indemnités de transfert puisque Mario Balotelli devrait quitter librement son club azuréen.

Depuis de nombreux mois, l'Olympique de Marseille recherche un nouvel avant-centre suite aux échecs répétés de Valère Germain et de Kostas Mitroglou. Ce dernier a d'ailleurs été écarté du groupe pour le déplacement à Saint-Étienne (21h) pour manque d'investissement à l'entraînement selon l'Équipe.