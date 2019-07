Mercato Liverpool : les arrivées et les départs lors du marché estival des transferts 2019

Le mercato d'été 2019 est officiellement ouvert en Angleterre depuis le 1er juillet. Goal dresse la liste des arrivées et des départs à Liverpool.

Comme la totalité des pensionnaires de Premier League, Liverpool est un club qui dispose de moyens financiers importants. Et force est de constater qu'en restant sur une victoire en Ligue des Champions face à et sur une deuxième place en championnat, juste derrière l'impressionnant de Pep Guardiola qui plus est, l'équipe entraînée par Jürgen Klopp devrait être en mesure de proposer un projet intéressant à de nombreux prospects. Ainsi, voir les Reds s'attacher les services de quelques recrues ne serait pas une surprise, même si ceux-ci ne sont pas du genre à flamber pour le plaisir.

Procéder à des ajustements sans s'interdire de saisir les opportunités ?

De ce fait, Jürgen Klopp devrait surtout s'atteler à conserver ses meilleurs éléments, l'équipe construite depuis plusieurs saisons semblant parfaitement équilibrée ces derniers mois. Reste désormais à savoir si les stars de l'équipe que sont les attaquants Mohamed Salah et Sadio Mané et le défenseur Virgil Van Dijk resteront sur les bords de la Mersey, afin de permettre aux Reds de continuer à rêver.

Toutefois, si le véritable objectif de Liverpool sur le marché des transferts sera de procéder à de légers ajustements tout en comblant les potentiels départs, nul doute que les dirigeants du club anglais, se sachant en position de force pour attirer des joueurs, pourraient se laisser tenter à quelques folies. Justement, le profil du très performant Nicolas Pépé ( ) plairait grandement chez les Reds... De même que ceux menant aux Espagnols Dani Ceballos et Marco Asensio, deux joueurs du très appréciés par Jürgen Klopp, grand amateur de manieurs de ballon.

Liverpool : les départs du mercato estival 2019

Joueur Position Destination Danny Ings Attaquant (22 M€) Sheyi Ojo Ailier droit , prêt Connor Randall Ailier droit Fin de contrat Daniel Sturridge Attaquant Fin de contrat Adam Bogdan Gardien de but Fin de contrat Alberto Moreno Latéral gauche Fin de contrat Rafael Camacho Milieu offensif Sporting , transfert

Liverpool : les rumeurs de départs du mercato estival 2019

Joueur Position Destination Sadio Mané Attaquant Real Madrid, transfert James Milner Milieu de terrain Transfert Mohamed Salah Attaquant Transfert Dejan Lovren Défenseur central , transfert Nathaniel Clyne Latéral Adam Lallana Milieu offensif Transfert Divock Origi Attaquant Transfert

Liverpool : les arrivées du mercato estival 2019

Joueur Position Provenance Sepp van den Berg Défenseur central PEC Zwolle, transfert (1,9 M€) Sheyi Ojo Ailier droit , retour de prêt Danny Ings Attaquant Southampton, retour de prêt

