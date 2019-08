Mercato - Liverpool : Dejan Lovren proche de l'AS Rome

Le défenseur central croate est sur le point de quitter Liverpool pour rejoindre le pensionnaire de Série A. La transaction s'élèverait à 16 M€.

Âgé de 30 ans, Dejan Lovren se trouve derrière Virgil van Dijk, Joe Gomez et Joel Matip dans la hiérarchie des défenseurs centraux de . Désireux de retrouver une place de titulaire, le Croate est prêt à quitter les Reds cet été. Plusieurs clubs italiens sont intéressés.

Selon nos informations, l'AS Rome est actuellement en tête pour faire venir l'ancien défenseur de l'Olympique Lyonnais et a ouvert des discussions avec Liverpool sur un éventuel transfert. Le club de la capitale romaine pourrait toutefois faire face à la concurrence de l’ . Liverpool demande environ 16 M€ pour le vendre.

Lovren a rejoint Liverpool en 2014 et a depuis fait 170 apparitions pour les Reds. Mais ses nombreuses blessures ont permis à Gomez et à Matip de le devancer pour être aligné en charnière avec Van Dijk. Lovren n'a joué que 18 matchs la saison dernière, soit moins que Gomez (25) et Matip (31). Il n'était pas dans l'équipe pour le premier match de Liverpool avec Norwich la semaine dernière.

L'international croate manquera également la Supercoupe de l'UEFA contre mercredi, le joueur n’ayant pas voyagé avec le reste de l’équipe en .

De son côté, Liverpool est reconnaissant du désir de Lovren de retrouver une place dans une nouvelle équipe et a promis qu'il serait autorisé à partir, à condition qu'une offre convienne au club.