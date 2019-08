Mercato - L'Inter prêt à doubler le PSG pour Dybala ?

L'international argentin est la priorité du PSG en cas de départ de Neymar, mais l'Inter serait entré en scène pour recruter l'attaquant de 25 ans.

Remplaçant face à lors de la première journée de , Paulo Dybala risque de quitter la avant la clôture du mercato estival. L'Argentin serait la cible prioritaire du PSG en cas de départ de Neymar, au ou au , dans les prochains jours. Mais le club de la capitale n'est pas le seul club intéressé par l'attaquant de 25 ans passé par Palerme. En effet, l' est également sur les rangs.

Au début de l'été, l'Inter Milan a tenté sa chance pour s'attacher les services de Paulo Dybala, tentant même un échange avec Mauro Icardi, persona non grata du côté de San Siro. Si l'échange a échoué au début de l'été faute d'un accord entre les deux clubs, depuis de l'eau a coulé sous les ponts. L'Argentin a refusé de partir à Manchester United et à alors que la Juventus était enclin à le laisser filer. Du côté de l'Inter Milan, Mauro Icardi n'est pas parti et ne compte pas partir d'après son agent Wanda Nara.

Un premier contact téléphonique ?

Beppe Marotta, le directeur général du club, qui s'est exprimé ce lundi au micro de DAZN avant le match de l'Inter contre Lecce a lui démenti la version du clan Icardi : "C'est embarrassant pour nous, et je nie sans équivoque que l'un des dirigeants de l'Inter, et en particulier Steven Zhang, ait invité Icardi à rester au club. Notre stratégie est claire et nous l'avons communiquée dans le délai imparti. Nous restons sur notre position et personne à Inter ne pourra changer cette ligne commune".

L'Inter Milan à la recherche d'une solution pour céder son attaquant, qui ne dirait pas non à un départ à la Juventus, aurait établi les premiers contacts avec le champion d' en titre selon les informations de la Gazzetta dello Sport. Un premier contact téléphonique entre Fabio Paritici, le directeur sportif de le Juve, et Beppe Marotta, le grand patron du sportif du côté du club intériste, aurait eu lieu.

Pour parvenir à un accord incluant les deux joueurs, la Juventus et l'Inter Milan auront très probablement besoin de temps et cela s'avèrera très certainement compliqué, comme l'avait confié Beppe Marotta début juillet qualifiant ce possible échange "d'utopie", mais si les deux clubs ont la volonté de se séparer de leur attaquant argentin respectif, tout reste possible. Si le PSG a réellement Paulo Dybala dans le viseur, il ferait donc bien de se méfier.