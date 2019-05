Mercato - L'Inter Milan ? Ivan Rakitic dément fermement

Alors qu'un départ vers l'Inter Milan semblait presque bouclé ce samedi matin, Ivan Rakitic s'est chargé de démentir, souhaitant rester à Barcelone.

Encore sous contrat avec le jusqu'en 2021, un club dans lequel il a de nouveau remporté la cette saison, Ivan Rakitic ne sait toujours pas s'il portera de nouveau les couleurs catalanes la saison prochaine. Et pour cause, le milieu de terrain croate suscite les convoitises de nombreux grands clubs européens, l' , pensionnaire de , arrivant en tête de liste.

En effet, ce samedi matin, Goal Espagne croyait même savoir que les jours du Croate en Catalogne étaient comptés, puisqu'à 31 ans et après quatre saisons passées au club, l'ancien du se serait entendu avec l'Inter Milan, où il pourrait s'engager cet été. De plus, il se murmurerait que les dirigeants nerazzurri seraient disposés à tabler jusqu'à 50M€ pour faire signer le milieu de terrain, de quoi sérieusement pousser les dirigeants du Barça à réfléchir.

Ivan Rakitic dément les rumeurs avec insistance

Néanmoins, ce samedi soir, le principal intéressé s'est chargé lui-même de tordre le cou à ces informations, se livrant à un message instagram assez clair. "Ce serait bien que vous arrêtiez d'inventer des choses, je vous en serais reconnaissant. Je suis uniquement concentré sur le Barça, le fait de rester ici de nombreuses années et de remporter le doublé cette saison. D'ailleurs, mon agent s'appelle Arturo Canales. Merci", a aini lancé Rakitic sur Instagram.

​

Pour rappel, ce n'est pas la première fois que le joueur affirme son souhait de poursuivre l'aventure à Barcelone, lui qui l'avait déjà fait le 28 avril dernier. "Je ne veux être nulle part ailleurs. J'espère que le club, le président, le coach et les supporters sont du même avis et qu'ils m'annonceront que je reste ici pour 3 années supplémentaires. J'aimerais bien dire que j'ai encore 3 ans de contrat et que je vais rester 3 ans de plus. Tout peut arriver dans le football mais je suis très tranquille", avait alors confié Ivan Rakitic. Toutefois, le Barça étant en crise, de nombreux joueurs pourraient faire les frais de cette situation lors des prochaines semaines...