Mercato - Lille : Rafael Leao est arrivé en Italie pour sa visite médicale avec l'AC Milan

L'attaquant portugais (20 ans) va finaliser son transfert avec la formation italienne. Le montant de la transaction s'élève à 35 millions d'euros.

Accompagné de ses agents, Rafael Leao est arrivé ce mardi à l'aéroport de Milan-Malpensa afin de finaliser son transfert avec les Rossoneri. Il avait rejoint le LOSC l'été dernier après la fin de son contrat avec le Sporting CP.

Un contrat de cinq ans l'attend

Le jeune attaquant portugais doit passer sa visite médicale avec l' afin de s'engager pour cinq saisons. D'après RMC et plusieurs médias italiens, le montant du transfert est estimé à 35 millions d'euros.

Ecco Rafael #Leão a Malpensa, tra poco Casa Milan per gli ultimi dettagli, poi domani le visite mediche. Presto sarà un nuovo acquisto del #Milan @MilanNewsit pic.twitter.com/xoWx6Z2dF0 — Antonio Vitiello (@AntoVitiello) July 30, 2019

En 24 rencontres de la saison dernière, l'attaquant de 20 ans a inscrit huit buts avec le club nordiste. Il a disputé en mai dernier la U20 en avec le (éliminé en phase de groupes).

Valence était aussi intéressé mais le club italien a été plus concret dans son offre et cherchait un nouveau numéro 9, capable d'épauler Piatek pour la saison à venir. Cette arrivée pousse un peu plus vers la sortie Patrick Cutrone et André Silva. Le premier est annoncé du côté de tandis que le second est toujours dans l'attente d'un départ après l'echec de son transfert à .