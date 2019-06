Mercato Lille : les arrivées et les départs lors du marché estival des transferts 2019

Ça y est ! Le mercato d'été 2019 est officiellement ouvert en France depuis le 11 juin. Goal dresse la liste des arrivées et des départs à Lille.

LOSC : les enjeux du mercato d'été 2019

Dans les montagnes russes que le LOSC traverse depuis deux ans, la direction du club nordiste espère que l'incroyable campagne 2018-19 ne restera pas une saison sans lendemain. Il y a un an, , au bord du précipice, avait frôlé la relégation sportive avant de trembler devant la menace d'une rétrogradation administrative.

Un an plus tard, tous les feux sont au vert. Le club s'est refait une santé en accomplissant une saison digne d'un champion sur le plan comptable, terminant derrière le grand PSG et devant des écuries du calibre de , Marseille ou , le tout avec l'assurance de disputer la la saison prochaine. La problématique de l'été est évidente depuis de longues semaines : où régler le curseur entre la logique d'une stratégie de vente très claire et la nécessité de garder une équipe compétitive ?

Pépé : l'Europe à ses pieds et un prix qui flambe

Christophe Galtier l'a assuré : son effectif ne sera pas bouleversé dans les grandes largeurs sur le plan quantitatif. Mais le LOSC va (bien) vendre, c'est une certitude. Et la situation de Nicolas Pépé est évidemment sur toutes les lèvres. Auteur d'une saison éblouissante, l'international ivoirien acheté à Angers il y a deux ans est une des plus grosses valeurs marchandes de . L'Europe est à ses pieds. Et son prix pourrait encore flamber dans les jours à venir puisque l'un de ses nombreux courtisans, l' , serait prêt à aligner 90 millions d'euros pour s'attacher ses services. Autre dossier brûlant : Thiago Mendes. Le Brésilien, régulier et fiable dans l'entrejeu, plait beaucoup à l'Olympique Lyonnais. Il représente une potentielle plus-value non négligeable pour cet été.

Plusieurs cadres devraient rester

Parmi les autres cadres de l'effectif, Mike Maignan, dont les prestations ne sont pas passées inaperçues, semble parti pour continuer son aventure dans le Nord même si la folle rumeur d'un intérêt du LOSC pour l'Anglais Joe Hart a commencé à circuler dans la presse britannique en cas de départ du néo-international français. La porte semble fermée pour l'attaquant Jonathan Bamba, autre satisfaction de la saison lilloise. Le chevronné José Fonte, qui a amené son expérience et son leadership, ne devrait pas bouger non plus cet été. En revanche, le latéral gauche Youssouf Koné aurait tapé dans l'oeil de l'Olympique Lyonnais.

La suite des événements dictera donc les besoins du LOSC, qui compte bien continuer à jouer les trouble-fêtes sur la scène nationale et faire mieux que de la figuration en Ligue des champions. Un attaquant explosif, un milieu de terrain hyperactif et un défenseur latéral gauche constituent les priorités du moment. Parmi les noms les plus alléchants dans les cibles du club, l'ancien Bordelais Malcom (Barcelone) ou l'Angevin Jeff Reine-Adélaïde ont été évoqués. Le trio Gérard Lopez-Luis Campos-Christophe Galtier avisera aussi en cas de départ(s) non programmé(s), tout en restant actif sur les opportunités du marché.

LOSC : les départs du mercato estival 2019

Joueur Position Destination Anwar El Ghazi Attaquant ( ), achat définitif Reinildo Mandava Défenseur latéral gauche Belenenses ( ), retour de prêt Rui Fonte Attaquant (Angleterre), retour de prêt

LOSC : les rumeurs de départs du mercato estival 2019

Joueur Position Destination Nicolas Pépé Attaquant Inter Milan ( ), ( ), , (Angleterre), ( ), PSG ( ) Thiago Mendes Milieu défensif Lyon (Ligue 1), Atlético Madrid (Espagne) Thiago Maia Milieu relayeur Flamengo ( ) Youssouf Koné Défenseur latéral gauche Lyon (Ligue 1) Mike Maignan Gardien de but (Angleterre) Rafael Leao Attaquant Valence (Espagne) Gabriel Défenseur central (Italie) Luiz Araujo Attaquant Nice (Ligue 1) Hervé Koffi Gardien de but Belenenses (Portugal), prêt Hakim Ouro-Sama Défenseur central Belenenses (Portugal), prêt Imad Faraj Attaquant Belenenses (Portugal), prêt

LOSC : les arrivées du mercato estival 2019

Joueur Position Provenance Edgar Ié Défenseur latéral droit (Ligue 1), retour de prêt

LOSC : les rumeurs d'arrivées du mercato estival 2019