Mercato - Lille : Léo Jardim rejoint les Dogues jusqu'en 2024

Le LOSC vient d'officialiser l'arrivée du gardien Léo Jardim, en provenance de Rio Ave (Portugal).

Nous vous l’annonçions en ce début de semaine, mais c’est désormais officiel. Le LOSC vient d’annoncer l’arrivée du gardien de Gremio, prêté cette saison du côté de Rio Ave, au .

Le #LOSC recrute le gardien brésilien, Léo Jardim https://t.co/VeD2EjV2vu — LOSC (@losclive) 13 juillet 2019

Le gardien brésilien a paraphé un contrat de cinq ans chez les Dogues, où il devrait occuper le rôle de doublure du néo-international Mike Maignan, récemment sélectionné par Didier Deschamps chez les Bleus.

L'article continue ci-dessous

Toujours selon nos informations, le transfert est aux alentours 5 millions d’euros, dont 70% iront à Rio Ave, et 30% à Grêmio, club auquel il appartient.

Cette saison, le gardien de 24 ans a été titularisé à 33 reprises dans les cages du 7ème de NOS.

"Je suis très heureux d’avoir rejoint le LOSC. C’est une très bonne opportunité pour moi, celle de ma vie, et je compte la saisir. C’est un nouveau défi, un rêve que je réalise, et j’en suis ravi. Je n’arrive pas à décrire ce que je ressens. Je suis très motivé par le fait de rejoindre un club comme le LOSC, avec toute son histoire. Appartenir à un groupe qui va disputer l’UEFA Champions League, c’est très important pour moi. J’ai hâte de connaître l’ambiance avec les supporters dans notre stade, et je suis très excité à l’idée de rencontrer mes nouveaux coéquipiers. J’espère qu’ensemble, on fera une excellente saison. Allez le LOSC !", a-t-il indiqué sur le site du club.