Mercato - Libres à la fin de la saison, Hector Herrera et Antonio Valencia sont visés par l'Inter Milan

Le milieu de terrain mexicain de Porto et le latéral droit équatorien de Manchester United pourraient arriver gratuitement l'été prochain à l'Inter.

Si le mercato hivernal suscite de nombreuses convoitises en ce début d'année 2019, certains clubs ont une vision sur du plus long terme et préaprent déjà la saison à venir. Concernant les joueurs libres à la fin de leur contrat en juin prochain, l'Inter Milan s'intéresserait de près à deux éléments selon Sky Sports.

Les dirigeants des Nerazzurri voudraient ainsi faire venir Hector Herrera de Porto et Antonio Valencia de Manchester United sans débourser d'indemnités de transfert. Avec le milieu de terrain mexicain et le latéral droit équatorien, capable d'évoluer plus haut sur le terrain, le club lombard étofferait ainsi son effectif.

Avec Giuseppe Marotta comme nouveau directeur sportif, l'Inter Milan veut reproduire le scéma effectué par le dirigeant pendant huis saisons à la Juventus en récupérant des internationaux de renom à la fin de leurs contrats. Un pari qui pourrait s'avérer payant dès cette année.