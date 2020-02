Mercato - Libre depuis l’OM, Rolando rebondit à Braga !

Libre depuis la fin de son contrat avec l’OM en juin, Rolando a rebondi dans son pays, au Portugal, du côté de Braga.

Le colosse est de retour. Pour jouer un mauvais tour ? Non, simplement pour jouer au football, ce que Rolando (34 ans) n’a plus fait depuis juin dernier et la fin de son contrat avec l’ . Depuis, c’est le calme plat.

Mais après plusieurs mois d’attente, le défenseur central a enfin rebondi en trouvant un autre club. Et non des moindres puisqu’il s’agit de Braga, fraîchement éliminé en mais surtout troisième du championnat portugais.

Rolando n’arrive pas en pré-retraite

Et Rolando n’arrive pas en pré-retraite. En effet, l’ancien Marseillais a signé jusqu’en 2022, soit un joli contrat d’un an et demi pour celui qui n’a plus disputé un match professionnel depuis février 2019.

Rolando sera-t-il à la hauteur ? Braga semble le croire, et le joueur également. Il ne faut pas oublier qu’avec ses 174 matchs disputés pour Porto, son passage à l’ ou encore son épopée marseillaise en C3, le colosse a de l’expérience à revendre.