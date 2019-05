Mercato - Les supporters du Real peu emballés par Paul Pogba

Selon un sondage réalisé par AS auprès des supporters du Real Madrid, Paul Pogba est la piste jugée la moins enthousiasmante pour renforcer le club.

Troisième en derrière les rivaux du et de l'Atlético de Madrid et éliminé par la petite porte en Ligue des Champions dès les huitièmes de finale par l' Amsterdam, le a vécu un exercice 2018-2019 sous le signe du déclin, après trois succès consécutifs en C1. Privée de Cristiano Ronaldo, désormais à la Turin, la Maison Blanche n'a pas réussi à se réinventer aussi vite qu'elle l'aurait souhaité...

De ce fait, et sous l'impulsion d'un Zinédine Zidane revenu sur le banc non sans ambition et détermination après avoir obtenu des garanties conséquentes de la part de ses dirigeants, le Real Madrid s'apprête à frapper fort sur le marché des transferts cet été, afin de retrouver son lustre d'antan. Alors qu'Eden Hazard et Luka Jovic sont les pistes les plus chaudes dans la capitale espagnole, nombreux sont les noms associés au Real Madrid ces dernières semaines.

Hazard souhaité, Jovic et Eriksen bien placés... Contrairement à Pogba

Parmi eux, et en plus de ceux évoqués plus haut, ceux des Français Tanguy Ndombélé et Paul Pogba, mais aussi celui du Danois Christian Eriksen font régulièrement leur apparition dans les différentes rubriques transferts. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que tous n'emballent pas les supporters madrilènes de la même manière, c'est en tout cas ce que met en lumière un récent sondage effectué auprès des fans du club, publié par le quotidien madrilène AS.

En effet, les résultats de ce sondage, auquel près de 200 000 personnes ont participé, sont particulièrement surprenants. Ceux-ci placent Eden Hazard en tête des suffrages avec 53 700 personnes favorables à sa venue, devant Luka Jovic (34 700), Christian Eriksen (25 300) Neymar (16 900) ou encore Tanguy Ndombele (16 400).

Jusque là, rien de très surprenant... Toutefois, c'est la présence de Paul Pogba en fin de liste avec seulement 13 800 personnes favorables à sa venue qui a de quoi surprendre, lui qui été Champion du monde avec l'Equipe de l'été dernier et qui est très apprécié de Zinédine Zidane, depuis plusieurs années désormais.