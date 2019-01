Mercato - Les Glasgow Rangers officialisent les prêts de Steven Davis (Southampton) et de Jermain Defoe (Bournemouth)

Le club écossais a annoncé dimanche les renforts de deux joueurs venus de la Premier League avec le milieu nord-irlandais et l'attaquant anglais.

L'équipe de Steven Gerrard se renforce dès le début du mercato d'hiver avec les arrivées de deux joueurs de Premier League. Les Rangers ont en effet officialisé les venues sous la forme de prêt de Steven Davis en provenance de Southampton et de Jermain Defoe de Bournemouth.

Le premier cité est cédé avec option d'achat au club de Glasgow pour les six prochains mois. Le milieu de terrain et international nord-irlandais ne jouait plus forcément de manière régulière avec les Saints cette saison.

Pour Jermain Defoe, le prêt est plus long puisqu'il appartiendra aux Rangers lors des 18 prochains mois. L'attaquant de 36 ans n'avait disputé que 21 minutes cette saison en Premier League avec les Cherries.