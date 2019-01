Mercato - Les dates et heures de fermeture du marché hivernal en Europe et dans le monde

Le mercato d'hiver a ouvert ses portes en France. Découvrez, pour chaque pays, toutes les dates importantes de cette période de transfert.

Comme chaque année, le mercato hivernal a ouvert ses portes pour un mois de tractations, de rumeurs et de tranfserts officialisés dans tous les pays majeurs.



L'an passé, de nombreux feuilletons ont animé cette période de transfert. Ils concernaient des joueurs d'envergure comme Philippe Coutinho, Virgil van Dijk ou Aymeric Laporte, qui ont tous ouvert un nouveau chapitre de leur carrière en janvier 2018.



Cette année encore, toutes les écuries, en Europe et ailleurs, auront l'occasion de renforcer leur effectif pour ajouter une pièce manquante et viser plus haut, ou simplement corriger un mercato raté l'été dernier.



Goal rappelle toutes les informations essentielles à savoir pour ce mercato, à commencer par les dates officielles de cette période de transfert pour les 5 championnats importants en Europe, mais aussi en Belgique, en Suisse, au Portugal, aux Pays-Bas et dans d'autres pays du monde.

Les dates officielles du mercato d'hiver

Retrouvez ci-dessous les dates d'ouverture et de fermeture du mercato dans les pays du monde entier, conformément au calendrier de la FIFA.

Pays Championnat Date d'ouverture Date de clôture Allemagne Bundesliga 1er janvier 31 janvier Angleterre Premier League 1er janvier 31 janvier Argentine Primera Division 21 janvier 20 février Belgique Jupiler Pro League 1er janvier 31 janvier Brésil Brasileirao 10 janvier 3 avril Chine Super League 1er janvier 28 février Espagne La Liga 2 janvier 31 janvier France Ligue 1 1er janvier 31 janvier Italie Serie A 3 janvier 31 janvier Pays-Bas Eredivisie 3 janvier 31 janvier Portugal Primeira Liga 3 janvier 2 février Russie Premier League 23 janvier 22 février Suisse Raiffeisen Super League 16 janvier 15 février Turquie Super Lig 4 janvier 31 janvier

À quelle heure ferme le mercato hivernal en France ?

À quelle heure ferme le mercato hivernal dans les autres championnats majeurs ?

Comme les années passées, le mercato d'hiver dans l'Hexagone se terminera précisément à 23h59 le 31 janvier. Un horaire à respecter méticuleusement pour les clubs français, notamment pour l'envoi de toute documentation nécessaire à l'homologation des contrats.

Concernant les autres championnats majeurs en Europe, il n'y a qu'en Espagne que cette période de transfert fermera à 23h59 comme en France, le 31 janvier.

Pour l'Angleterre et l'Allemagne, tous les transferts devront être bouclés à 18 heures en début de soirée, le même jour. Enfin, l'Italie - dont la date de clôture initiale était le 18 janvier - verra le mercato fermer le 31 également (suite à un accord des clubs), mais à 20 heures.

Pourquoi y-a-t-il des différences de dates et d'horaires entre les pays ?

Deux critères majeurs déterminent les dates et horaires de fermeture du mercato dans tous les pays.

Le premier concerne le calendrier des pays en question, qui ont tous leurs spécificités et découlent de l'organisation des compétitions. Il est donc logique de voir les périodes de transferts s'étendre plus longtemps dans les pays sud-américains, ainsi qu'en Chine, par exemple, où le coup d'envoi de la Chinese Super League a lieu en mars 2019.

Le second critère concerne les volontés des pays concernés. Les dates ou horaires de mercato découlent de négociations entre les clubs et les instances. Ainsi, en Italie, la date de clôture, avancée le 18 janvier pour cette année 2019, a finalement été reportée au 31 après la pression mise par les clubs de Serie A.