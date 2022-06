Mercato : Les 10 plus gros transferts de l'histoire de la Premier League

Découvrez les 10 plus gros transferts de l'histoire de la Premier. Spoiler : Manchester et Londres sont des destinations plutôt prisées.

Le mercato estival a ouvert ses portes un peu partout en Europe, avec cette question : qui va faire des folies en 2022 ? L'été 2021 avait été particulièrement chargé outre-manche. On fait le point sur les dix plus gros transferts de l'histoire de la Premier League à ce jour.

#1 Jack Grealish

D'Aston Villa à Manchester City : 117,50 millions d'euros (2021)

Le record est donc tout à fait récent avec l'énorme chèque envoyé par Manchester City à Aston Villa l'été dernier pour s'offrir les services de Jack Grealish. Si la première saison n'a pas répondu aux attentes, l'international anglais a au moins commencé à garnir son palmarès du côté de l'Etihad Stadium.

#2 Romelu Lukaku

De l'Inter Milan à Chelsea : 113 millions d'euros (2021)

Romelu Lukaku à Chelsea, acte 2. En échec à Londres à 18 ans, l'attaquant belge a parcouru un sacré chemin pour finalement décider de retenter sa chance avec les Blues dans la foulée d'un sacre en Italie avec l'Inter. Pari perdant pour l'instant.

#3 Paul Pogba

De la Juventus à Manchester United : 105 millions d'euros (2016)

Le transfert le plus cher de l'histoire à l'époque. Exilé de Manchester pour aller se faire un nom à Turin, Paul Pogba y revient par la grande porte quatre ans plus tard. Un deuxième passage fait de hauts et de bas qui s'achève cet été.

#4 Harry Maguire

De Leicester à Manchester United : 87 millions d'euros (2019)

Défenseur le plus cher de l'histoire du football, capitaine des Red Devils, patron de la défense des Three Lions... Harry Maguire a beau être décrié de partout, il s'est fait un sacré statut depuis son arrivé à Old Trafford.

#5 Jadon Sancho

Du Borussia Dortmund à Manchester United : 85 millions d'euros (2021)

Là encore, les promesses n'ont pas vraiment été tenues. L'international anglais est pourtant jeune et son adaptation à la Premier League pourrait prendre un peu plus de temps que prévu.

#6 Romelu Lukaku

D'Everton à Manchester United : 84,70 millions d'euros (2017)

Entre ses deux passages à Chelsea, Romelu Lukaku a donc connu deux autres clubs anglais. Serial buteur à Everton, il ne laisse pas un souvenir impérissable chez les Red Devils, malgré des statisitiques très correctes.

#7 Van Dijk

De Southampton à Liverpool : 84,65 millions d'euros (2018)

Le patron qui manquait aux Reds. Infranchissable, leader défensif et vocal, Virgil van Dijk a métamorphosé l'équipe de Jürgen Klopp, qui a connu trois finales de Ligue des champions et un titre de champion d'Angleterre depuis son arrivée.

#8 Kai Havertz

Du Bayer Leverkusen à Chelsea : 80 millions d'euros (2020)

Grand espoir du football allemand, c'est du côté de Chelsea que Kai Havertz décide de passer un cap à l'été 2020. Un but décisif en finale de Ligue des champions plus tard, l'attaquant de la Mannschaft alterne le très bon, le bon et le moins bon sous les ordres de Thomas Tuchel.

#8 Nicolas Pépé

De Lille à Arsenal : 80 millions d'euros (2019)

Recrue la plus chère de l'histoire des Gunners, c'est peu dire que Nicolas Pépé a déçu dans le nord de Londres. Rarement titulaire depuis l'arrivée de Mikel Arteta sur le banc, l'Ivoirien a peiné à jouer un rôle majeur dans la renaissance du club cette saison.

#8 Kepa Arrizabalaga

De l'Athletic Bilbao à Chelsea : 80 millions d'euros (2018)

C'est le gardien le plus cher de l'histoire du football. Malheureusement pour lui, l'Espagnol n'a jamais vraiment convaincu à Stamford Bridge, au point de voir les Blues mise (avec réussite cette fois) sur Edouard Mendy deux ans après son arrivée.