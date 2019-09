Mercato - Les 10 équipes qui vendent le plus depuis 2010, l’AS Monaco en tête

L’AS ne va pas fort sportivement parlant, sans aucune victoire en 4 journées de et une inquiétante 19e place avant la trêve internationale, mais le club de la Principauté respire les poumons grands ouverts d’un point de vue économique. Rien d’étonnant au vu de la politique d’achat et de revente de joueurs à fort potentiel mise en place par la direction russe depuis le rachat en décembre 2011.

Kylian Mbappé au , Thomas Lemar à l’Atlético de Madrid, James Rodriguez au , Fabinho à , Tiemoué Bakayoko à ou encore Benjamin Mendy à , les exemples ne manquent pas. L’ASM sait vendre, et cela mieux que quiconque en Europe depuis plusieurs années !

Cela n'étonnera d'ailleurs personne si le dernier classement publié par le Centre International d’Economie du Sport (CIES), qui analyse les investissements relatifs aux transferts sur la période 2010-2019, rend hommage à la formation princière. L’ASM est tout simplement le seul club à avoir dépassé le milliard de recettes via des ventes de joueurs, avec un joli total de 1,029 milliard d’euros.

STOP C'est le classement des clubs ayant reçu le plus d'indemnités de transfert de la part d'autres équipes du big-5, non pas celui des clubs ayant le plus dépensé! https://t.co/eRDDRHcS38