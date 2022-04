Mercato - Leipzig : Christopher Nkunku sait où il jouera la saison prochaine

Christopher Nkunku est entré dans une nouvelle dimension cette saison. Le jeune joueur formé au Paris Saint-Germain a franchi un cap, si ce n'est plusieurs, cette année sous les couleurs du RB Leipzig. Déjà titulaire l'an dernier avec le club allemand, le meneur de jeu polyvalent est devenu un titulaire indiscutable à Leipzig que ce soit sous les ordres de Jesse Marsch, mais aussi de Domenico Tedesco, arrivé en cours de saison.

Nkunku, l'homme à tout faire de Leipzig

Certes, sur le plan collectif, le RB Leipzig n'a pas connu le succès escompté. Après une première partie de saison décevante, une élimination en Ligue des champions et un retard considérable sur le wagon de tête en Bundesliga, le club allemand a changé d'entraîneur. Mais au milieu de cette tempête, Christopher Nkunku a surnagé et s'est imposé comme le leader d'attaque du RB Leipzig.

Le RB Leipzig fixe le prix de Nkunku

En quarante cinq matches toutes compétitions confondues, Christopher Nkunku a inscrit trente buts, un chiffre considérable pour un joueur évoluant en numéro dix ou sur un côté, et a également délivré seize passes décisives en Bundesliga et dix-huit au total. Appelé pour la première fois par Didier Deschamps en Bleu, le Français de 24 ans est le grand artisan de la seconde partie de saison réussie par le RB Leipzig.

Nkunku intransférable d'après le boss de Leipzig

Le club allemand est en demi-finale de la Ligue Europa , est remonté à la troisième place en Bundesliga et est en finale de la Coupe d'Allemagne. Le tout avec un Nkunku qui porte son équipe et en est le meilleur buteur et meilleur passeur. Autant dire que les performances de Christopher Nkunku ne sont pas passées inaperçues et que ce dernier attise la convoitise de plusieurs clubs européens dont Manchester United, à en croire la presse anglaise. Néanmoins, le RB Leipzig a tenu à calmer les ardeurs des possibles prétendants de l'international français.

En effet, le patron du RB, Oliver Mintzlaff, a donné plusieurs interviews dans les médias allemands autour de la demi-finale de Coupe d'Allemagne ce mercredi, et a assuré notamment à Sky Allemagne qu'il ne comptait en aucun cas laisser filer Christopher Nkunku cet été : "Je l'ai dit à plusieurs reprises et j'aime le dire ici : Nkunku sera encore notre joueur la saison prochaine. Dans le football, rien n'est fondamentalement invendable".

"Il a eu une progression incroyable. Il était l'un de nos meilleurs joueurs dans la première moitié de la saison, même si cela ne s'est pas aussi bien passé que nous le savons. Sous Domenico Tedesco (l’entraîneur, ndlr), il a déclenché la prochaine étape de développement et il le fera durant la saison à venir", a ajouté le patron du RB Leipzig. Christopher Nkunku s'épanouit en Allemagne et va pouvoir confirmer avec Leipzig l'an prochain, en restant avec le troisième de Bundesliga, le Français mettrait toutes ses chances de son côté pour continuer à briller en vue de la Coupe du monde 2022.