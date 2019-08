Mercato - Leicester : Brendan Rodgers confirme un accord avec Manchester United pour Harry Maguire

L'entraîneur des Foxes a confirmé que le départ du défenseur central anglais pour l'équipe mancunienne était en très bonne voie.

Brendan Rodgers a confirmé que Leicester et avaient trouvé un terrain d'entente pour le transfert d'Harry Maguire. Pour rappel, selon nos informations, le montant de l'opération sera de 87 millions d'euros, ce qui fera de l'international anglais le défenseur le plus cher de l'histoire.

L'entraîneur des Foxes s'est exprimé sur le sujet après un match amical contre . "Il y a eu des contacts entre les deux clubs, un accord a été convenu. Maintenant, c’est le cas où Harry (Maguire) doit discuter avec eux pour voir s’il peut trouver un accord personnel au niveau du contrat."

"Après le week-end, nous en saurons probablement plus"

L'ancien coach de et du Celtic rajoute quelques détails sur ce transfert à venir. "C’est quelque chose qui l’intéresse. Bien sûr, il y aura un examen médical. En dehors de cela, il n'y a pas grand chose à ajouter. Après le week-end, nous en saurons probablement plus. Mais il est évident que les deux équipes ont discuté et que des accords ont été convenus. "

En attendant peut-être Paulo Dybala qui serrait inclu dans un échange avec Romelu Lukaku, Manchester United et Ole Gunnar Solskajer vont pouvoir renforcer leur défense pour la saison à venir avec l'arrivée de Maguire, devenu un titulaire indiscutable au sein de l'équipe nationale anglaise depuis plusieurs mois.