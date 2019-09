Mercato - L'échange Rakitic-Can en janvier entre le Barça et la Juve ?

Selon Tuttosport, l'échange des deux milieux de terrain entre le FC Barcelone et la Juventus serait toujours à l'étude pour le mercato hivernal.

En fin de mercato, la et le ont discuté d'un possible échange entre Ivan Rakitic et Emre Can. Finalement, l'opération ne s'est pas concrétisée car les estimations des indemnités de transfert étaient trop éloignées entre les deux parties.

D'après Tuttosport, l'opération pourrait être de nouveau négociée entre les Bianconeri et les Blaugrana cet hiver. Un élément de taille peut expliquer cela : Emre Can n'a pas été inscrit par son club pour la prochaine phase de groupes de la .

Actuellement en sélection allemande, le milieu de terrain n'a pas caché son agacement et surtout son envie de faire le point sur son avenir. "L’entraîneur n’a pas été sincère avec moi. Si j'avais su auparavant, je n'aurais plus joué à la Juve. Je vais maintenant tirer mes conclusions et en parler à mon entourage et à mon agent."

Du côté de Rakitic, la perspective d'un temps de jeu limité cette saison avec l'arrivée de Frenkie de Jong pourrait le faire réfléchir à un départ dès cet hiver.