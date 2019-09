Mercato - Le Real prêt à revenir à la charge pour Donny Van de Beek (Ajax) ?

Après avoir échoué à l'enrôler cet été, le Real Madrid pourrait revenir à la charge pour le milieu de terrain de l'Ajax Donny Van de Beek, selon AS.

On a énormément parlé de ses compatriotes et ex-partenaires à l' Amsterdam Frenkie de Jong et Matthijs de Ligt, qui ont respectivement rejoint le et la Turin cet été, mais lui est resté fidèle à ses couleurs.

Moins médiatisé mais tout autant prometteur, le jeune milieu de terrain Donny Van de Beek (22 ans) n’a donc finalement pas découvert la cet été, lui qui était ardemment courtisé par le Real Madrid, qui s’est plusieurs fois manifesté pour l'accueillir.

Après avoir échoué cet été, le Real prêt à retenter le coup ?

Joueur de grand talent et figurant parmi les grands artisans du parcours remarqué de l'Ajax en Ligue des Champions la saison passée, Donny Van de Beek pourrait toutefois rallier Madrid dans le futur. Et pour cause, s'il n'en a rien été cet été, la Maison Blanche ayant préféré se focaliser sur le dossier menant au Français Paul Pogba (Manchester United), il semblerait que l'équipe entraînée par Zinédine Zidane soit décidée à retenter sa chance.

En effet, selon les informations d’AS ce dimanche, la Casa Blanca pourrait bien relancer les hostilités pour Donny Van de Beek, voyant même d'un bon oeil le fait que ce dernier puisse parfaire son apprentissage une saison supplémentaire en Eredivise. Une information qui semble crédible, le pouvant s'attendre à voir plusieurs de ses milieux de terrain s'en aller l'été prochain...