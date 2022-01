Mercato : Le Real Madrid retire ses billes dans le dossier Rudiger

Le Real Madrid n'est plus intéressé par la signature du défenseur central de Chelsea Antonio Rudiger, qu'il avait auparavant ciblé pour un transfert gratuit alors que son contrat actuel expire l'été prochain.

Le défenseur allemand est libre de négocier un accord pré-contractuel avec un autre club puisqu'il lui reste moins de six mois à courir à Stamford Bridge, et il a été lié à des clubs comme la Juventus, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, ainsi qu'au Real Madrid.

Selon Jose Luis Sanchez sur la chaîne Twitch El Chiringuito, les Merengue ne sont plus dans la course pour Rudiger. Le club a refroidi son intérêt pour Rudiger et ne donnera pas suite à une offre formelle, bien qu'il ait eu des discussions avec les représentants du joueur.

Cette décision pourrait être motivée par deux facteurs : d'une part, Carlo Ancelotti est ravi de l'association d'Eder Militao et de David Alaba en défense et, d'autre part, les exigences financières de Rudiger en feraient un investissement important, malgré l'absence d'indemnité de transfert.

Le rêve de Rudiger s'évanouit

Le joueur de 28 ans était connu pour être très intéressé par un transfert à Bernabeu et avait même parlé à plusieurs membres de l'équipe du Real Madrid pour discuter de la vie au club. Mais en l'état actuel des choses, il est peu probable que ce rêve devienne réalité.

Chelsea, quant à lui, espère toujours que Rudiger signera un nouveau contrat et restera à Londres, mais ses exigences salariales s'avèrent être une pierre d'achoppement pour eux aussi. Rudiger veut 200 000 livres par semaine, ce qui ferait de lui l'un des meilleurs salariés des Blues, et il est conscient qu'il pourrait s'agir du dernier gros contrat de sa carrière de joueur.