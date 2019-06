Mercato - Le Real Madrid ne cèdera pas James Rodriguez à moins de 42M€

Le Real Madrid ne devrait pas céder le milieu offensif colombien pour moins de 42 millions d'euros.

Après deux saisons contrastées au sous la forme d'un prêt, James Rodriguez n'a pas été conservé par le club bavarois, qui n'a pas souhaité levé son option d'achat à 42 millions d'euros. Le milieu offensif colombien dispose d'une qualité technique appréciée dans les hautes instances du club allemand, mais son manque de constance n'a pas plaidé en sa faveur.

Dans quel club évoluera James la saison prochaine ? L'ancien Monégasque appartient toujours au , mais ses relations avec Zinédine Zidane, qui l'avait très peu utilisé lors de son premier passage sur le banc de la Maison Blanche, ne sont pas au beau fixe.

Le gaucher devrait donc quitter le Real Madrid cet été. Selon le Corriere dello Sport, Carlo Ancelotti, l'entraîneur de Naples, souhaiterait attirer un joueur qu'il a déjà dirigé (à Madrid et à Munich) par le passé afin de renforcer sensiblement son effectif pour la saison prochaine. Le président du club, Aurelio de Laurentiis, souhaiterait faire plaisir à son technicien en investissant sur un joueur de ce calibre. Mais devra y mettre le prix.

Le média italien précise en effet que le Real Madrid ne laissera pas partir son joueur pour moins de 42 millions d'euros, soit le montant exact de l'option d'achat de son prêt au Bayern Munich. Un dossier qui pourrait donc représenter une vente non négligeable dans l'été très agité du Real, déjà très actif avec pas moins de 255 millions d'euros dépensés.

L'article continue ci-dessous

Eden Hazard, acheté à à un an de la fin de son contrat, a coûté 100 millions, devenant au passage le joueur le plus cher de l'histoire du club avec Gareth Bale. Mais le Real Madrid a également versé 60 millions d'euros à l' pour s'attacher les services de l'attaquant Luka Jovic, ainsi que 50 millions pour le défenseur de Porto Militao et 45 millions pour le jeune Brésilien de Santos Rodrygo.