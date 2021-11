Mercato : Le Real Madrid fait son shopping en Angleterre

Le Real Madrid est toujours à la recherche des stars du futur, et cela l'a conduit à envisager un transfert pour le meneur de jeu de Fulham, Fabio Carvalho.

Un joueur de Fulham dans le viseur du Real

Le jeune homme de 19 ans est l'un des plus grands talents du football anglais, mais il a rejeté toutes les offres de renouvellement de contrat de Fulham, de sorte que son avenir à Craven Cottage est maintenant sérieusement remis en question.

Selon le Sun, le Real Madrid attend dans les coulisses et envisage un transfert qui verrait Carvalho rejoindre le stade Santiago Bernabeu.

Le prodige originaire de Lisbonne a fait un total de 12 apparitions avec l'équipe première de Fulham, dont six depuis le début de la saison. Au cours de ces six matches, Carvalho a marqué trois buts et fourni une passe décisive.

Carvalho semble attendre une offre d'un grand club, et Fulham pourrait être prêt à le vendre dès janvier afin d'éviter de le perdre gratuitement l'été prochain.

Carvalho a connu un début de saison 2021/22 fulgurant avec trois buts et une passe décisive avant de se blesser au pied.