Mercato - Le PSV Eindhoven veut faire revenir Arjen Robben, qui va quitter le Bayern Munich à la fin de la saison

Le club néerlandais souhaite que l'ailier de 34 ans, dont le contrat s'achève avec le club bavarois, rentre à la maison l'été prochain.

"C'est ma dernière année avec le Bayern. J'ai pris cette décision il y a quelques semaines. Je pense que c'est la bonne chose à faire, et que c'est bien de l'annoncer maintenant. Je suis depuis 10 ans au club et j'ai passé des années merveilleuses ici." Début décembre, Arjen Robben confirmait qu'il mettait fin à sa longue et réussie aventure avec le Bayern Munich.

Âgé de 34 ans et en fin de contrat avec la formation bavaroise en juin prochain, l'ailier néerlandais n'a pas pour autant envie de raccrocher les crampons. Dans l'attente d'un nouveau challenge, il patiente. Ce fameux défi pourrait se présenter du côté du PSV Eindhoven, son ancien club.

Van Bommel l'a contacté en personne

Passé par les champions des Pays-Bas en titre de 2002 à 2004, Robben a en effet été approché par les dirigeants du club néerlandais. Le directeur général du PSV, Omroep Brabant, a confirmé qu'un retour du vainqueur de la Ligue des champions 2013 était bien à l'étude. "Il y a eu des contacts. Mark van Bommel (l'entraîneur du PSV), qui a joué au football avec lui, lui a envoyé un message, et il appartient désormais à Arjen de prendre ça en considération."