Mercato - Le PSG tenté de nouveau par Raphaël Guerreiro (Dortmund) ?

En quête de renforts pour la saison prochaine, le s'active alors que le mercato estival ouvre ses portes dans un peu moins d'un mois. Alors que le nom d'Ander Herrera, en fin de contrat avec , revient avec insistance, le club de la capitale viserait aussi des joueurs de couloir.

Selon Kicker en , les dirigeants parisiens viseraient ainsi Raphaël Guerreiro, l'ancien joueur de Lorient qui évolue du côté du . L'international portugais a déjà joué sous les ordres de Thomas Tuchel durant une saison, en 2016-2017.

L'entraîneur allemand apprécie fortement le profil du joueur de 25 ans, qui n'a plus qu'une année de contrat avec le BVB. Guerreiro est capable d'évoluer plus haut sur le terrain, ce qui représente une opportunité pour le PSG. Pour l'instant, Michael Zorc, le directeur sportif du Borussia, a indiqué qu'aucune décision finale n'avait été prise (source Kicker).

En cas de perte de l'international portugais (32 sélections), plusieurs joueurs ont été cités pour occuper le poste de latéral gauche la saison prochaine à Dortmund : Dalbert ( ), Alejandro Grimaldo ( Lisbonne) ou encore Filipe Luis ( ).

En 31 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, le joueur formé au Stade Malherbe de a inscrit six buts et délivré six passes décisives.