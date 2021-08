Mercato - Le PSG proche de réussir le coup Lionel Messi ?

Annoncé comme le grand favori pour obtenir la signature de l'Argentin, le PSG serait déjà à l'oeuvre en coulisses.

Coup de tonnerre sur la planète football. Ce jeudi, le FC Barcelone a officialisé, à la surprise générale, le départ de Lionel Messi qui ne prolongera pas son bail avec son club de toujours. Désormais, l'Argentin est à l'écoute des offres des autres clubs intéressés par sa signature. Le problème étant qu'ils ne sont pas nombreux à pouvoir assumer le salaire du vainqueur de la dernière Copa America. Deux d'entre eux se dégagent : le Paris Saint-Germain et Manchester City.

Bien que ce ne soit pas les deux seuls clubs à pouvoir s'offrir le génie argentin, ils ont des avantages dans leurs manches. La perspective de retrouver Neymar au PSG ou Pep Guardiola à Manchester City peut être décisive dans l'esprit de Lionel Messi mais surtout ces deux équipes peuvent remporter la Ligue des champions et c'est un paramètre majeur pour l'Argentin. L'un de ces deux prétendants n'a pas perdu de temps pour se lancer dans l'assaut à l'Argentin.

Selon la presse espagnole et The Athletic, le Paris Saint-Germain a activé la piste Lionel Messi, seulement quelques heures après l'annonce choc de son départ du FC Barcelone. Le club de la capitale fait d'ailleurs office de favori pour accueillir le numéro 10 argentin étant donné que Manchester City vient d'investir 117 millions sur Jack Grealish. Selon The Athletic, Lionel Messi serait entré en contact ce jeudi soir entre 22h et minuit avec Mauricio Pochettino.

La presse européenne est unanime : le PSG est en pole position

L'article continue ci-dessous

Une discussion entre les deux Argentins qui aurait poussé le PSG à passer à l'action et à faire en sorte d'étudier la possibilité de réaliser ce transfert, tout de même compliqué à mettre en place. Nasser Al-Khelaïfi ayant personnellement étudié la faisabilité de cette opération sur le plan économique. En Italie, Sky Sports confirme que des discussions auraient démarré entre le clan de l'Albiceleste et le PSG dès ce jeudi soir. Le média italien indique que Lionel Messi a toujours en tête de rejouer avec Neymar.

Enfin, la presse espagnole, avec l'émission El Chiringuito en tête, annonçait dès ce jeudi soir que le PSG est le grand favori pour signer Lionel Messi. L'émission espagnole allait même plus loin en disant que l'Argentin est déjà proche du club de la capitale. Des informations confirmées par Foot Mercato, qui ajoute qu'un contrat de deux ans avec une année en option est en discussion entre le vice-champion de France et le clan de l'Albiceleste.

Tout le monde s'accorde donc à dire que le Paris Saint-Germain est le grand favori pour récupérer la mise et enrôler Lionel Messi. Mais avant de signer l'Argentin, le club de la capitale doit faire une étude approfondie d'un point de vue économique concernant sa capacité à assumer le salaire de l'Argentin en prenant en compte le recrutement XXL de l'été et les salaires déjà importants dans l'effectif. Plus que jamais, le PSG est en passe de rêver plus grand.