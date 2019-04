Mercato - Le PSG en concurrence avec Manchester City pour Bruno Fernandes ?

Milieu de terrain le plus prolifique en Europe cette saison, l'international portugais intéresse plusieurs clubs européens. La bataille va faire rage.

Après avoir échoué dans la quête pour s'attacher les services de Frenkie De Jong, qui rejoindra finalement le l'été prochain, le PSG cherche toujours à se renforcer dans l'entrejeu. Thomas Tuchel l'a bien fait comprendre à plusieurs reprises, et notamment en cette fin de saison après la débâcle à , les absences d'Adrien Rabiot et Lass Diarra au milieu de terrain ont été préjudiciables au club de la capitale et à l'Allemand qui a dû bricoler.

La priorité pour l'été prochain est donc clair : renforcer le milieu de terrain, le secteur de jeu le plus démuni du PSG cette saison. Bien évidemment, plusieurs joueurs sont suivis par le club de la capitale et le dernier nom en date est celui de Bruno Fernandes. En effet, selon les informations de A Bola, le PSG se serait positionné pour faire venir l'international portugais l'été prochain. Mais toujours selon le quotidien portugais, le PSG n'est pas seul.

apprécierait également le profil du milieu de terrain relayeur et offensif du Sporting. Une nouvelle fois, les deux "nouveaux riches" vont être en concurrence pour le recrutement d'un joueur. Il faut dire que Bruno Fernandes fait l'unanimité après sa saison plus que réussie sous les couleurs des Lions. Avec 16 buts inscrits en NOS et 28 toutes compétitions confondues, ce qui fait de lui le milieu le plus prolifique d’Europe, l'international portugais, seulement âgé de 24 ans, a passé un cap cette saison.

70 millions espérés ?

Les deux clubs auraient même déjà lancé les enchères toujours selon A Bola. Manchester City et le PSG auraient déjà franchi la barre des 50 millions d'euros pour Bruno Fernandes. Une aubaine pour le Sporting qui risque de profiter de la concurrence entre les deux rivaux pour faire monter les enchères. Les Lions souhaiteraient atteindre la barre des 70 millions d'euros pour le milieu de 24 ans, sous contrat avec le Sporting jusqu'en juin 2023.

Qui plus est, Bruno Fernandes, parti très jeune en du côté de l' puis la n'est pas forcément pressé de partir : "Je suis bien au Sporting CP. Aujourd’hui, je suis joueur du Sporting et je ferai tout pour porter le club au plus haut niveau. Évidemment, c’est toujours bon de voir son nom lié à de grands clubs. Mais on parle beaucoup pour pas grand-chose. En ce moment, je suis concentré sur le Sporting. Je n’ai jamais caché que mon rêve est de jouer dans un grand club, dans un grand championnat européen", révélait Bruno Fernandes début avril.

Nul doute que l'international portugais ne voudra pas manquer le bon wagon s'il se présente à lui. Encore faut-il que le PSG, ou Manchester City, décident de répondre aux très hautres exigences du Sporting pour le milieu de terrain, tout en sachant qu'ils ont probablement d'autres pistes pour se renforcer dans ce secteur de jeu.