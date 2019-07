Mercato - Le PSG commencerait à s’activer pour Paulo Dybala (Juventus) !

D’après RMC Sport, Leonardo aurait contacté l'entourage de Paulo Dybala (Juventus). De son côté, l’Argentin serait séduit par le projet parisien.

Petit à petit, le mercato du PSG commence à prendre forme. Après une première vague de départs (Diaby, Robail, Alves, Weah, Rabiot, Krychowiak, Buffon, Nkunku et Pistolachi), quelques renforts sont venus garnir l’effectif parisien, avec les arrivées de Sarabia, Herrera, Bakker, Bulka et plus récemment Diallo. Mais, à l’heure actuelle, force est de constater qu’aucun nom ronflant n’a été annoncé par les champions de .

La valeur de Dybala a baissé

Et pour cause. Avec l’interminable feuilleton Neymar, qui souhaite quitter le PSG cet été, la formation francilienne a les mains liées. Si le Brésilien reste, il ne devrait vraisemblablement y avoir aucune recrue d’envergure. Mais s’il venait à partir, les dirigeants devront trouver la perle rare pour consoler les supporters. Et il se pourrait bien qu’ils la trouvent dans un club qui convoite justement l’ancien joueur du FC Barcelone.

L'article continue ci-dessous

En effet, la mauvaise saison de Paulo Dybala avec la n’a pas échappé à Leonardo, le directeur sportif de la capitale. Conscient de la baisse de la valeur marchande de l’Argentin, l’ancien dirigeant du Milan aurait donc décidé de se rapprocher de l’entourage du joueur afin de savoir si celui-ci serait disposé à traverser les Alpes, selon les informations de RMC Sport. Et cela tombe bien puisque "La Joya" serait justement emballée par le projet du PSG !

Un dossier lié à celui de Neymar ?

Toujours selon nos confrères, la Vieille Dame ne serait pas non plus fermée à l’idée de vendre Dybala au cours du mercato estival. Comme expliqué ci-dessus, l’ancien de Palerme sort d’une saison moyenne avec seulement 10 buts, alors qu’il en avait inscrit 26 lors de l’exercice précédent ! Et si la Juve décidait vraiment de s’activer pour Neymar, l’Argentin pourrait dire adieu à une partie de son temps de jeu.

Cela pose une question évidente : l’intérêt du PSG est-il lié à une possible vente de Neymar ? "Ce sont deux dossiers différents, a confié une source parisienne à RMC. Aujourd'hui, la valeur de Dybala a baissé sur le marché, c'est ce qui pousse Leonardo à s’intéresser à lui. Il y voit une énorme opportunité de marché." Vous l’aurez compris, le mercato parisien semble donc loin d’être terminé, dans le sens des arrivées comme dans celui des départs…