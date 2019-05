Mercato - Le PSG accélère pour Tanguy Ndombélé (Lyon)

Bien décidé à renforcer son entrejeu, le Paris Saint-Germain multiplie les rendez-vous avec l’entourage de Tanguy Ndombélé.

Où jouera Tanguy Ndombélé la saison prochaine ? Certainement pas à l’Olympique Lyonnais. Malgré des statistiques loin d’être grandioses, le milieu de terrain a impressionné l’Europe entière en Ligue des Champions, et sa cote n’a jamais été aussi élevée sur le marché des transferts. Après deux ans passés chez les Gones, l’ancien joueur d’Amiens devrait donner un nouvel élan à sa carrière cet été en rejoignant une grosse écurie.

Aulas se montre gourmand

Et en , les grosses écuries ne se bousculent pas au portillon. À vrai dire, il n’y en a qu’une : le , justement décidé à renforcer son entrejeu lors du prochain mercato estival. Ander Herrera, libre au mois de juillet, devrait bel et bien rallier la capitale espagnole et il pourrait être suivi par le chien de garde de , Allan, mais cela n’empêche pas la formation parisienne de s’activer sur le dossier menant au Lyonnais, qui fait l’unanimité au sein du club francilien.

L'article continue ci-dessous

D’après L’Équipe, le PSG multiplierait les rendez-vous avec l’entourage du joueur depuis plusieurs semaines. Lors de la dernière entrevue entre les deux parties, il y a maintenant une dizaine de jours, les discussions auraient porté sur le projet parisien, mais également sur un potentiel accord contractuel. Le directeur sportif, Antero Henrique, a passé la seconde vitesse et serait même en contact direct avec l’OL, même si Jean-Michel Aulas, qui n'a jamais fermé la porte au club de la capitale, devrait se montrer gourmand.

La et les Anglais restent à l’affût

Toujours selon nos confrères, le président lyonnais s’amuse souvent à comparer Ndombélé avec Pogba, et donc son éventuel prix à celui déboursé par pour le reprendre à la Juventus en 2016, c’est-à-dire un petit peu plus de 100 millions d'euros. Est-ce pour cette raison que le PSG n’a toujours pas transmis la moindre offre chiffrée aux Gones ? Difficile à dire, toujours est-il que le club de la capitale ne devra pas trop tarder.

En effet, Ndombélé a beau recevoir plusieurs coups de fil de ses coéquipiers parisiens de l’équipe de , son numéro capte également les appels de l’étranger, notamment ceux de la Juventus, de Manchester United, ou encore , tous disposés à miser gros sur son profil. Quid de l’envie du joueur ? Pour l’instant, il n’écarte pas du tout le fait de quitter l’OL pour rejoindre le PSG, mais il n’a pas encore tranché définitivement. À un moment, il devra se décider !