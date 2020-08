Mercato - Le président de Naples ouvre la porte à un départ de Koulibaly

Le défenseur sénégalais est convoité par de nombreux clubs européens, à commencer par Manchester City.

Le président de , Aurelio De Laurentiis, a ouvert la porte à la vente de Kalidou Koulibaly, pisté notamment par . Dans le nord de l' , Pep Guardiola cherche en effet à renforcer son effectif derrière pour repartir à la conquête du titre.

Les Blues sont déjà sur le point de signer Nathan Ake de , qui viendra apporter de la concurrence en charnière centrale, mais le club est toujours à la recherche d'un joueur plus expérimenté pour intégrer l'équipe.

Bien qu'Aurelio De Laurentiis, le président du Napoli, soit réticent à valider le départ d'un joueur aussi précieux, il concède qu'un accord pourrait être conclu si une offre appropriée est présentée plus tard cet été.

"Kalidou est une personne formidable, je serais terriblement triste de le perdre. Mais il y a un temps pour tout, même pour s'éloigner, a-t-il déclaré à Sky Italia, semblant ouvrir la porte à un transfert. Mais les 90 millions d'euros ne sont pas sur la table et il faut donc être deux pour conclure un accord."

Un joueur qui de son côté semble certain de quitter le San Paolo avant la fin de l'été, c'est Arkadiusz Milik, en fin de contrat la saison prochaine et qui a refusé de prolonger. Toutefois, De Laurentiis a averti l'attaquant polonais qu'il pourrait passer un an sur le banc de touche si l'évaluation de Naples n'est pas satisfaite par des prétendants potentiels.

"Il est sur le marché comme toujours. Il n'a pas répondu depuis que nous lui avons proposé une prolongation de contrat. Cette action va donc conduire à son départ", a déclaré l'homme de 71 ans à propos de la situation actuelle de Milik.

"Celui qui aura la meilleure offre le prendra, il n'y aura pas de rabais accordé à qui que ce soit. Sinon, il risque de rester à Naples et probablement de ne pas faire partie des sélections de l'entraîneur."