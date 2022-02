Mercato : Le président de la Fiorentina allume Vlahovic et son agent

Rocco Commisso passe à l'attaque. C'est le cas de Dusan Vlahovic, transféré à la Juventus pour 75 millions d'euros, qui a fait intervenir le président de la Fiorentina, qui a raconté en détail ce qui s'est passé avant l'adieu du talent serbe, qui a quitté de façon surprenante la Viola pour rejoindre les Bianconeri pour la deuxième moitié de la saison.

Commisso touché par le départ de Vlahovic

Interviewé par le site officiel de la Fiorentina, Commisso s'est dit amer et déçu par les insultes qu'il a reçues après l'affaire Vlahovic, soulignant qu'il doit réfléchir à son avenir. Le président de la Viola a raconté sa dernière rencontre avec l'attaquant et ses réflexions concernant l'entourage du joueur.

Il commence donc par évaluer l'avenir, de lui-même et de la Fiorentina : "Je suis très amer et déçu et c'est pour cette raison que je dois m'arrêter et réfléchir. Je pensais avoir montré par mon comportement quels sont mes principes et mes valeurs, les miens, ceux de ma famille, ceux de Joe Barone.

"Je suis arrivé à Florence et je n'ai pas acheté une villa, une maison au bord de la mer ou un bateau. J'ai mis toute mon énergie et mon argent dans la Fiorentina et même lorsque Florence avait besoin d'aide, je n'ai pas reculé, en aidant les hôpitaux, par exemple. La méchanceté et les insultes qui nous ont été lancées ces derniers jours ne sont pas justes et je ne peux pas les accepter. Je vais réfléchir aux choix que je dois faire à l'avenir."

Commisso a souligné qu'à la fin du mois de novembre, les médecins en Amérique ont suggéré qu'il ne devrait pas revenir à Florence : "Mais je suis quand même venu pour apporter ma contribution et essayer de faire entendre raison à Dusan et à son entourage.

"Au lieu de cela, je suis devenu plus malade et plus en colère. Avec Vlahovic, la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, il n'a même pas dit bonjour. Pour le moment, je dois encore prendre soin de moi et je ne sais pas quand je reviendrai à Florence pour être proche de l'équipe et de nos fans."

"Ils voulaient ruiner la Fiorentina"

Nous entrons donc dans le vif du sujet des adieux de Vlahovic, que Commisso a tenté d'éviter : "C'était une question très compliquée pour moi et ceux qui travaillent pour la Fiorentina. Parce qu'un jour, Dusan s'attire les foudres des fans.

"Je suis revenu à la fin du mois de novembre pour essayer de conclure ce contrat. Ses agents étaient malhonnêtes et menteurs. Après les trois premières heures, je pensais que c'était une réunion positive, j'attendais des réponses de Vlahovic.

"Le lendemain, nous nous sommes réunis pour le conclure et, au lieu de se rapprocher de ce qui avait été négocié au cours des mois précédents, ils nous ont réservé une belle surprise. Ils nous ont dit que Dusan voulait 8 millions net par an. Les agents ont également augmenté leurs exigences, ils voulaient l'exclusivité sur le transfert."

Le président de la Fiorentina a raconté plus en détail comment les dirigeants de la Fiorentina se rendaient souvent en Angleterre pour discuter avec les différents clubs : "Pradè et Barone y sont allés plusieurs fois, mais chaque fois qu'une offre est arrivée, les agents et Vlahovic ont dit non.

"Ils avaient l'intention d'aller à l'expiration en Juin et puis nous verrions comment ruiner la Fiorentina comme cela arrive souvent ces dernières années. Comme Mbappé, Insigne, Kessié, Dybala, Donnarumma. Ils voulaient s'enrichir sur la peau de Rocco Commisso. La vente a-t-elle été une bonne opération ? Pas bon, très bon. Quelqu'un a dit que c'était un chef-d'œuvre."