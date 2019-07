Mercato - Le président de la Fédération du Sénégal pousse Mané vers le Real Madrid

Le président de la Fédération du Sénégal, Saee Seck, estime que Sadio Mané devrait réfléchir à son futur, qu'il verrait bien au Real Madrid de Zidane.

Sadio Mané a optimisé ses chances à et devrait quitter Anfield pour le , "meilleur club du monde", selon le président de la Fédération sénégalaise de football, Saee Seck.

L’attaquant, qui forme un trio dévastateur avec Mohamed Salah et Roberto Firmino, n’a que récemment signé un nouveau contrat à long terme sur le Merseyside, et a minimisé les rumeurs faisant état d’une possible sortie.



Il a été suggéré que Zinédine Zidane considèrerait l'international sénégalais comme un atout majeur. Seck a maintenant répondu aux rumeurs, estimant que Madrid était une meilleure option pour l'attaquant en raison de son prestige, malgré sa préférence personnelle pour Barcelone.



"Tout le monde sait que Mané figure dans le top 10 des meilleurs joueurs de football au monde et il a connu d'importants succès à Liverpool la saison dernière", a déclaré Seck au Mirror.



Aux côtés de Mo Salah et Firmino, il est phénoménal. Mais c’est le football et il a remporté la la saison dernière et il a la chance d’aller à Madrid.



Pour moi, je pense que c’est le meilleur club du monde. Même si je suis un fan de Barcelone, je pense toujours que le Real est le meilleur et Mané devrait réfléchir sérieusement à cette offre.



La carrière d’un footballeur est très courte et parfois on n’a pas beaucoup d'occasions, alors si c’est là, et je pense que Zidane l’aime, pourquoi pas?"