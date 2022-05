Mercato : le président de l'Atlético Madrid tranche pour l'avenir d'Antoine Griezmann

Antoine Griezmann n'a pas réalisé la meilleure saison de sa carrière, c'est une certitude. Revenu à l'Atlético Madrid l'été dernier après un passage en demi-teinte au FC Barcelone, l'attaquant français n'a pas rayonné autant que ce que l'on pouvait attendre. Peu décisif cette saison, Antoine Griezmann a reconnu lui-même qu'il n'avait pas réalisé une grande saison et qu'il espérait faire mieux après la rencontre face à Elche en milieu de semaine dernière.

La presse espagnole annonce le départ de Griezmann

"Jusqu'à ma blessure, j'étais très bien. Ensuite, j'ai eu une période difficile, en ne pouvant pas m'entraîner ou jouer. Après la blessure, me voilà en train d'essayer de retrouver mon meilleur niveau. Je n'ai pas marqué de buts et l'équipe en a raté, moi aussi, mais je travaille toujours pour l'équipe, devant ou en défense. Marquer des buts, ça reviendra. J'ai ma part de responsabilité dans les mauvais résultats et je l'assume. (...) Je veux être important et décisif (l'an prochain), ce n'est pas normal de passer autant de matchs sans marquer", a indiqué le Français à Movistar +.

Atlético Madrid : l'autocritique d'Antoine Griezmann

Et logiquement c'est à l'Atlético Madrid qu'Antoine Griezmann pourra tenter de retrouver son influence sur le terrain et son meilleur niveau. Toutefois, ce week-end, la Cadena Cope a lâché une bombe concernant l'avenir de l'international français. En effet, le média espagnol a révélé que l'Atlético Madrid ne souhaiterait plus d'Antoine Griezmann.

Cerezo dément

L'énorme salaire du Français et le faible rendement de ce dernier auraient poussé l'Atlético Madrid à prendre cetté décision. Le club colchonero aurait même déjà informé la soeur du joueur, qui gère ses intérêts, ainsi que le FC Barcelone, club auquel il appartient toujours, et qui devrait donc le récupérer la saison prochaine après un prêt d'un an.

Une information balayée d'un revers de main par le président de l'Atlético Madrid, Enrique Cerezo. Ce dernier a éteint l'incendie très rapidement en assurant au micro de la Movistar que le Français sera bel et bien un joueur de l'Atlético Madrid la saison prochaine : "Il va rester ici, il va continuer avec nous la saison prochaine. L'argent n'est pas un problème quand le plan est de rester ensemble et que le joueur veut continuer."

"Avec la difficulté de trouver ce type de joueur, nous n'allons pas nous en débarrasse. Je pense que Griezmann en raison des blessures qu'il a subies et de la situation de l'équipe, n'a pas été au niveau à lequel nous nous attendions tous. Mais je pense qu'il fait partie des trois ou quatre meilleurs joueurs du monde", a conclu le président de l'Atlético Madrid. Antoine Griezmann va devoir relever la tête la saison prochaine et il pourra visiblement compter sur le soutien du club dans lequel il a tutoyé les sommets.