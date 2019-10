Mercato - Le message explicite de Zlatan Ibrahimovic sur son avenir

Dans une courte vidéo publiée sur son compte Instagram, l'attaquant suédois a laissé entendre qu'il allait prochainement revenir en... Espagne.

"Salut l' , devine quoi ? Je reviens." Ces propos sont plus que clairs et ils viennent de Zlatan Ibrahimovic sur son compte Instagram. L'attaquant suédois de 38 ans a fait cette déclaration fracassante au sujet de son avenir, alors qu'il est en fin de contrat en décembre prochain avec les LA Galaxy.

Ibrahimovic a déjà évolué en Espagne lors de la saison 2009-2010, du côté du , sous les ordres de Pep Guardiola. Le Scandinave laisse ainsi entendre qu'il s'apprête à faire son retour dans le championnat espagnol mais reste à savoir dans quel club.

Cependant, le Z a plus d'un tour dans son sac et on peut aussi imaginer que cette prise de parole peut être en lien avec un éventuel sponsor pour une prochaine campagne publicitaire. Le mystère est donc bien présent à propos du futur de Zlatan Ibrahimovic.

Saison terminée en

En tout cas, l'ancien joueur du a officiellement terminé sa saison en Major League Soccer. Son équipe a été éliminée par LAFC en demi-finale de Conférence Ouest après un match fou (défaite 3-5).