Mercato - Le marché mondial des transferts a passé le seuil des 6 milliards d'euros en 2018

Les chiffres de la FIFA sont tombés et le marché mondial des transferts a passé le seuil des 6 milliards d'euros en 2018.

La FIFA a annoncé que le marché mondial des transferts sur l'année 2018 avait atteint un montant global record de 6,1 milliards d'euros. Ces chiffres, portant uniquement sur les transferts internationaux et non sur les mouvements domestiques, ont impliqué 14 186 joueurs issus de 175 pays différents. On constate d'ailleurs une hausse significative culminant à 5,6% de plus qu’en 2017.

Grâce aux données fournies par son logiciel TMS (Transfer Monitoring System), la FIFA a publié ce mercredi un rapport montrant qu'en 2018, un montant global record a été atteint avec 6,1 milliards d'euros dépensés dont 78,2 % en Europe. Ce logiciel de la FIFA est utilisé par les 211 associations membres et par plus de 7 000 clubs professionnels pour le transfert international de joueurs et joueuses professionnel(le)s.

Avec 409,3 millions d'euros de revenus issus des transferts, la France présente le bilan le plus positif sur l'année 2018. Le plus mauvais élève du point de vue de l'équilibre est l'Angleterre, avec une balance négative de -920 millions d'euros. On notera aussi que l’Arabie saoudite figure à la 7ème place du classement des pays les plus dépensiers (151,4 millions d'euros).